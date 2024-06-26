КНДР, ймовірно, невдало запустила балістичну ракету — Yonhap
Київ • УНН
Північна Корея невдало запустила балістичну ракету в бік Японського моря, яка пролетіла близько 250 км, перш ніж зазнала невдачі.
Запуск балістичної ракети КНДР, ймовірно, скінчився невдало. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на південнокорейських військових, передає УНН.
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Північна Корея о 05:30 за місцевим часом запустила невідому балістичну ракету з району Пхеньяну у бік Японського моря, але, за оцінками, пуск закінчився провалом
У Сеулі додали, що розвідувальні органи Південної Кореї та США проводять аналіз.
"Запущена в середу ракета пролетіла близько 250 км. Видається, що мало місце випробування надзвукової ракети, але воно завершилося невдачею", — сказав джерело серед військових.
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