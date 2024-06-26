Пентагон: Треба стежити за можливою відправкою військ КНДР в Україну

Міністерство оборони США вважає необхідним відстежувати будь-яку можливість відправки північнокорейських військ в Росію для їхньої участі у війні в Україні у межах домовленостей між лідерами двох країн під час їхньої останньої зустрічі в Пхеньяні. Про це заявив у вівторок журналістам речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає УНН.

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Це точно та річ, за якою варто стежити зауважив представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати можливість відправки військових КНДР на поле бою в Україну.

Водночас, він підкреслив, військовому керівництву Північної Кореї у разі виникнення такого запиту слід подумати, чи варто витрачати власні сили як "гарматне м’ясо" на війну РФ проти України.

"Ми бачили втрати російських військ. Але, знову ж, ми стежитимемо за цим",- зазначив Райдер.

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