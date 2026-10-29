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Мерц заявив, що військова співпраця росії та КНДР загрожує безпеці Європи

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Мерц заявив, що війська КНДР у війні проти України загрожують свободі Європи. Німеччина і Південна Корея поглиблять безпекову співпрацю.

Мерц заявив, що військова співпраця росії та КНДР загрожує безпеці Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер заявив, що Північна Корея загрожує "свободі в усій Європі", відправляючи своїх військових воювати на боці росії у війні проти України. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Після зустрічі в Сеулі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном Мерц наголосив, що росія постачає зброю Північній Кореї.

Канцлер заявив, що така співпраця демонструє, як "безпека Кореї впливає на безпеку Європи. А безпека Європи також впливає на безпеку Кореї".

Зазначається, що Північна Корея посилила військові зв’язки з росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Пхеньян постачав москві артилерійські боєприпаси та ракети. Крім того, за даними південнокорейських розвідувальних служб, він відправив близько 15 тисяч військових для участі в бойових діях на боці російських сил.

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Натомість росія надає Північній Кореї фінансову підтримку, військові технології та гарантії безпеки.

Перед прибуттям Мерца в четвер Північна Корея запустила близько 10 балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря, повідомили південнокорейські військові.

На початку свого візиту Мерц заявив, що сподівається на майбутнє об’єднання Кореї. Півострів розділений по 38-й паралелі від завершення бойових дій у Корейській війні в 1953 році.

Мерц також домовився з Лі про поглиблення стратегічної співпраці та співпраці у сфері безпеки між двома країнами. Вона передбачає спільні військові навчання та обмін розвідувальною інформацією.

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Ольга Розгон

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