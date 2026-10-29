КНДР запустила до 10 балістичних ракет після візиту Кім Чен Ина до Китаю

Північна Корея 29 жовтня здійснила кілька запусків балістичних ракет малої дальності через кілька днів після візиту лідера Кім Чен Ина до Китаю на тлі загострення напруженості на Корейському півострові через вибух міни минулого місяця, в якому Сеул звинувачує Пхеньян. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Близько 10 ракет було запущено з району Вонсан у Північній Кореї у води на східному узбережжі країни, повідомило Об'єднане командування штабів Південної Кореї. Берегова охорона Японії заявила, що снаряди, мабуть, уже впали.

"Південна Корея, США та Японія тісно обмінюються інформацією щодо балістичних ракет Північної Кореї, зберігаючи при цьому повну боєздатність", — йдеться у заяві південнокорейського Об'єднаного командування штабів.

Запуски відбулися після серією випробувань балістичних ракет Північною Кореєю в останні тижні і підкреслюють проблеми безпеки в регіоні, на тлі того, як Кім демонструє впевненість у тому, що він може продовжувати випробування зброї навіть після нових ініціатив президента США Дональда Трампа щодо відновлення діалогу, зазначає видання.

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Декількома днями раніше Кім Чен Ин здійснив несподіваний візит до Китаю, це його друга поїздка до сусідньої країни трохи більше ніж за рік. Наступного місяця президент США планує відвідати Шеньчжень у Китаї для участі у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Трамп знизив очікування щодо зустрічі з Кім Чен Ином, хоча раніше заявляв, що хотів би, щоб вона відбулася цього року.

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Випробування також відбувається на фоні суперечки між Пхеньяном та Сеулом щодо вибуху міни в демілітаризованій зоні минулого місяця, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських солдатів.

Південна Корея запропонувала КНДР діалог на рівні військових для обговорення цього питання після того, як дійшла висновку, що міна була встановлена ​​Північною Кореєю. Пхеньян поки що ігнорує цю пропозицію і заперечує будь-яку причетність до інциденту, називаючи результати південнокорейського розслідування "фарсом".

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