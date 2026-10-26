КНДР виставила гаубицю на кордоні з Південною Кореєю на тлі ескалації напруженості

Фото: Yonhap

Напруженість між Північною та Південною Кореєю цього тижня загострилася після того, як Пхеньян надіслав листа до Ради Безпеки ООН, у якому повторив звинувачення у тому, що Сеул сфабрикував вересневий інцидент із міною, а також після того, як північнокорейську гаубицю було помічено поблизу кордону. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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У понеділок, 26 жовтня, свідок Reuters на пункті спостереження в Південній Кореї, розташованому на добре укріпленому кордоні, підтвердив наявність північнокорейської артилерійської гармати, розташованої на видноті поблизу кордону.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap у неділю, 25 жовтня, ідентифікувало зброю як самохідну 122-мм гаубицю, заявивши, що її розгортання поблизу кордону стало рідкісним випадком публічної демонстрації подібного артилерійського озброєння.

Reuters також спостерігало три північнокорейські броньовані машини зі стволами гармат, спрямованими на південь, а також близько 20-30 північнокорейських солдатів, які виконували роботи з огородження всередині демілітаризованої зони (ДМЗ).

"Для Північної Кореї дуже незвично так помітно виставляти на показ свою самохідну артилерію", – сказав Лім Иль-чул, професор Університету Кьоннам у Сеулі.

"Навмисно демонструючи її, Північна Корея сигналізує діями, а не словами, що вона має намір забезпечити дотримання своєї прикордонної політики силою, а не діалогом чи переговорами", - додав він.

Він також застеріг Південну Корею про обережність щодо ескалації тертя на кордоні, щоб запобігти випадковому зіткненню, додав він.

Державне північнокорейське ЗМІ KCNA повідомило, що в листі, надісланому в неділю, 25 жовтня, представник країни в ООН заявив, що Сеул використовує інцидент із міною, щоб подати будівництво прикордонної смуги Пхеньяном як військове вторгнення.

У листі Північна Корея попередила, що порушення її суверенітету можуть призвести до заходів самооборони, і що Південна Корея буде "повністю відповідальною за всі наслідки".

Цей лист є відповіддю на лист Південної Кореї до Ради Безпеки ООН минулого тижня, у якому зазначалося, що вибух 21 вересня в демілітаризованій зоні був закладений північнокорейськими військами та являє собою порушення Угоди про перемир'я в Корейській війні.

Командування ООН, яке контролює демілітаризовану зону, заявило, що північнокорейська міна через лінію порушила перемир'я. Пхеньян заперечує свою відповідальність.

Речник Міністерства об'єднання Південної Кореї заявив у понеділок, що лист Північної Кореї, схоже, повторює існуючу позицію Північної Кореї та намагається виправдати її так звану роботу з маркування лінії кордону.

Міністерство не мало окремих коментарів щодо розміщення гаубиці. Сеул запропонував діалог з Північною Кореєю для розрядки напруженості на кордоні.

У листі Північної Кореї також повторювалися звинувачення в тому, що Південна Корея відкрила вогонь по північнокорейському персоналу, називаючи це порушенням Статуту ООН, який забороняє загрозу силою або її застосування проти територіальної цілісності іншої держави.

Сеул заявив, що його військові передають попереджувальні повідомлення та роблять попереджувальні постріли, щоб змусити північнокорейських солдатів повернутися за лінію, коли вони перетинають військову демаркаційну лінію (ВДЛ), яка розділяє ДМЗ.

У повідомленні Yonhap наводяться фотографії, зроблені на пункті спостереження в південнокорейському прикордонному місті Кімпо, на яких, схоже, зафіксовані гаубиця, а також північнокорейські війська, які проводять навчання на узбережжі округу Кепунг, приблизно в 1,5 км від пункту спостереження.

У 2015 році стався аналогічний інцидент, коли південнокорейські війська отримали поранення від північнокорейських мін. Тоді Сеул відновив трансляції антипівнічних гасел через демілітаризовану зону, що призвело до військового протистояння. Після того, як Північна Корея висловила жаль, протистояння завершилося міжкорейською угодою на високому рівні.

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