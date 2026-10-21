КНДР розгорне гучномовці вздовж кордону для "психологічної війни" проти Південної Кореї

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Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї, заявила в середу, що до кінця жовтня КНДР розгорне вздовж усього кордону гучномовці для антипівденнокорейської пропаганди. Цей крок призведе до подальшого загострення напруженості на добре укріпленому кордоні, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Видання зауважує, що такий розвиток подій ставить під загрозу одне з досягнень, яким найбільше пишалася адміністрація президента Південної Кореї. Йдеться про припинення південнокорейських трансляцій та демонтаж стаціонарних гучномовців, здійснені минулого року.

У різкій заяві, оприлюдненій державним інформагентством ЦТАК (KCNA) після відвідування прикордонної зони, Кім повідомила, що північнокорейські тактичні підрозділи займають нові позиції. Вона назвала розгортання гучномовців уздовж усього кордону "найбільш законним заходом і адекватною відповіддю" на дії Південної Кореї.

"Наші тактичні групи займають нові позиції, і протягом жовтня гучномовці для ведення психологічної війни проти Республіки Корея запрацюють уздовж усього кордону", — заявила вона, вживши офіційну назву Південної Кореї.

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За її словами, у середу вранці вона разом із маршалом північнокорейської армії Пак Чон Чхоном відвідала кілька ділянок кордону і переконалася, що прикордонна зона повністю перекрита та активно укріплюється.

Кім звинуватила південнокорейських військових у тому, що в середу щонайменше у двох місцях вони використовували гучномовці для попереджень, а також здійснювали попереджувальні постріли. Вона зазначила, що північнокорейські війська наразі виявляють стриманість, але водночас ретельно готуються до будь-якого розвитку подій.

"Якщо провокаційний попереджувальний вогонь ворога вийде за межі заявленої мети і завдасть реальної шкоди безпеці нашої території або наших солдатів, наші прикордонні війська безжально знищать озброєних бандитів, які втратили розум", — заявила вона.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як Сеул пообіцяв "рішуче" покарати Пхеньян за будь-які подальші провокації, якщо КНДР перейде до реалізації своїх погроз щодо посилення військової присутності на кордоні.

Як повідомляє ЦТАК, Кім заявила, що нові вогневі підрозділи вже "зайняли свої бойові позиції" на кордоні. Військовий керівник закликає перетворити кордон на "неприступну фортецю".

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Напруженість у відносинах між Північною та Південною Кореєю зросла після того, як у квітні 2024 року Пхеньян почав укріплювати свій кордон. Дві країни розділені демілітаризованою зоною, створеною після завершення Корейської війни, коли в 1953 році було підписано угоду про перемир'я.

За даними Сеула, цього року Пхеньян направив до кордону до 7000 робітників; при цьому було зафіксовано близько 50 випадків перетину ними військової демаркаційної лінії — межі, що проходить посередині демілітаризованої зони, — у бік Південної Кореї.

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Як повідомляє агентство ЦТАК, у середу Північна Корея відкинула звинувачення Сеула: Пак назвав їх "безглуздим твердженням", мета якого — перекласти провину на інших.

Пак заявив, що північнокорейські військові знають, де проходить кордон, "краще за будь-кого іншого", і лише виконують необхідні дії на власній території. Він також закликав солдатів перетворити кордон на "неприступну фортецю".

Південна Корея заявила, що минулого місяця на кордоні стався вибух, спричинений північнокорейськими мінами, внаслідок чого двоє південнокорейських військових отримали серйозні поранення. Сеул закликав Пхеньян припинити роботи зі зведення укріплень.

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