Південна Корея вперше випробувала гіперзвукову зброю на тлі загострення відносин із КНДР
Київ • УНН
Сеул провів перше випробування HGV, здатного маневрувати на низьких висотах і точно вражати цілі. Запуск відбувся після вибуху міни на кордоні.
Південна Корея провела перше випробування гіперзвукового планеруючого апарата (HGV), який здатний завдавати високоточних ударів по цілях. Запуск відбувся на тлі зростання напруженості у відносинах із Північною Кореєю. Про це повідомило Yonhap, пише УНН.
Деталі
Південна Корея у четвер провела перший випробувальний запуск гіперзвукового планеруючого апарата (HGV), повідомив президентський офіс Чонвадэ. Очевидно, це демонстрація сили на адресу Північної Кореї на тлі загострення міжкорейської напруженості після нещодавнього вибуху міни на кордоні.
Випробування провели для перевірки ключових гіперзвукових технологій, зокрема траєкторії польоту та швидкості, як стратегічного активу, здатного завдавати раптових високоточних ударів по цілях противника, заявила речниця президента Кан Ю-джун у письмовому повідомленні для преси.
Президент Лі Чже Мьон особисто спостерігав за запуском у супроводі міністра оборони Кан Шин Чоля та інших посадовців.
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HGV — це ракетна система, яка використовує прискорювач для набору швидкості та підйому у верхні шари атмосфери, після чого відокремлюється від нього і планерує на нижчих висотах із гіперзвуковою швидкістю.
Офіс Лі не повідомив місце проведення випробування, однак, за повідомленнями, запуск відбувся з баржі на території випробувального центру Агентства оборонного розвитку в Тхаені, приблизно за 130 кілометрів на південь від Сеула.
За словами Кан, під час запуску випробовували матеріали теплозахисту від надвисоких температур, системи наведення та управління, а також здатність апарата виконувати нерегулярні маневри на низьких висотах.
На відміну від традиційних балістичних ракет, після відокремлення HGV знизив висоту польоту, здійснював горизонтальні та вертикальні коригування курсу й точно вразив ціль, заявила вона.
Доповнення
Незапланований заздалегідь анонсований запуск у четвер широко розглядають як відповідь на вибух міни 21 вересня на південнокорейському боці військової демаркаційної лінії (MDL), унаслідок якого тяжко постраждали двоє південнокорейських військовослужбовців. Сеул визначив, що вибух спричинили міни, встановлені північнокорейськими військовими з порушенням угоди про перемир’я.
Після вибуху напруженість зросла: Пхеньян категорично заперечив свою відповідальність і пригрозив помстою, якщо Південь вживатиме будь-яких заходів у відповідь.
Уряд Лі Чже Мьона, який прагне зближення з Пхеньяном, зазнав критики через пасивну позицію у відповідь на вибух міни.
Критики звинуватили Лі та його посадовців у надто м’якій позиції, щоб не провокувати Північ.
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