Южная Корея впервые испытала гиперзвуковое оружие на фоне обострения отношений с КНДР
Киев • УНН
Сеул провёл первое испытание HGV, способного маневрировать на малых высотах и точно поражать цели. Запуск состоялся после взрыва мины на границе.
Южная Корея провела первое испытание гиперзвукового планирующего аппарата (HGV), способного наносить высокоточные удары по целям. Запуск состоялся на фоне роста напряжённости в отношениях с Северной Кореей. Об этом сообщило Yonhap, пишет УНН.
Подробности
Южная Корея в четверг провела первый испытательный запуск гиперзвукового планирующего аппарата (HGV), сообщил президентский офис Чхонвадэ. Очевидно, это демонстрация силы в адрес Северной Кореи на фоне обострения межкорейской напряжённости после недавнего взрыва мины на границе.
Испытание провели для проверки ключевых гиперзвуковых технологий, в частности траектории полёта и скорости, как стратегического актива, способного наносить внезапные высокоточные удары по целям противника, заявила пресс-секретарь президента Кан Ю-джун в письменном сообщении для прессы.
Президент Ли Чжэ Мён лично наблюдал за запуском в сопровождении министра обороны Кан Шин Чоля и других должностных лиц.
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HGV — это ракетная система, которая использует ускоритель для набора скорости и подъёма в верхние слои атмосферы, после чего отделяется от него и планирует на более низких высотах с гиперзвуковой скоростью.
Офис Ли не сообщил место проведения испытания, однако, по сообщениям, запуск состоялся с баржи на территории испытательного центра Агентства оборонного развития в Тхаэне, примерно в 130 километрах к югу от Сеула.
По словам Кан, во время запуска испытывались материалы теплозащиты от сверхвысоких температур, системы наведения и управления, а также способность аппарата выполнять нерегулярные манёвры на малых высотах.
В отличие от традиционных баллистических ракет, после отделения HGV снизил высоту полёта, осуществлял горизонтальные и вертикальные корректировки курса и точно поразил цель, заявила она.
Дополнение
Незапланированный заранее анонсированный запуск в четверг широко рассматривают как ответ на взрыв мины 21 сентября на южнокорейской стороне военной демаркационной линии (MDL), в результате которого тяжело пострадали двое южнокорейских военнослужащих. Сеул установил, что взрыв был вызван минами, установленными северокорейскими военными в нарушение соглашения о перемирии.
После взрыва напряжённость возросла: Пхеньян категорически отрицал свою ответственность и пригрозил местью, если Юг предпримет какие-либо ответные меры.
Правительство Ли Чжэ Мёна, которое стремится к сближению с Пхеньяном, подверглось критике из-за пассивной позиции в ответ на взрыв мины.
Критики обвинили Ли и его чиновников в чрезмерно мягкой позиции, чтобы не провоцировать Север.
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