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Южная Корея впервые испытала гиперзвуковое оружие на фоне обострения отношений с КНДР

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Сеул провёл первое испытание HGV, способного маневрировать на малых высотах и точно поражать цели. Запуск состоялся после взрыва мины на границе.

Южная Корея впервые испытала гиперзвуковое оружие на фоне обострения отношений с КНДР

Южная Корея провела первое испытание гиперзвукового планирующего аппарата (HGV), способного наносить высокоточные удары по целям. Запуск состоялся на фоне роста напряжённости в отношениях с Северной Кореей. Об этом сообщило Yonhap, пишет УНН.

Подробности

Южная Корея в четверг провела первый испытательный запуск гиперзвукового планирующего аппарата (HGV), сообщил президентский офис Чхонвадэ. Очевидно, это демонстрация силы в адрес Северной Кореи на фоне обострения межкорейской напряжённости после недавнего взрыва мины на границе.

Испытание провели для проверки ключевых гиперзвуковых технологий, в частности траектории полёта и скорости, как стратегического актива, способного наносить внезапные высокоточные удары по целям противника, заявила пресс-секретарь президента Кан Ю-джун в письменном сообщении для прессы.

Президент Ли Чжэ Мён лично наблюдал за запуском в сопровождении министра обороны Кан Шин Чоля и других должностных лиц.

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HGV — это ракетная система, которая использует ускоритель для набора скорости и подъёма в верхние слои атмосферы, после чего отделяется от него и планирует на более низких высотах с гиперзвуковой скоростью.

Офис Ли не сообщил место проведения испытания, однако, по сообщениям, запуск состоялся с баржи на территории испытательного центра Агентства оборонного развития в Тхаэне, примерно в 130 километрах к югу от Сеула.

По словам Кан, во время запуска испытывались материалы теплозащиты от сверхвысоких температур, системы наведения и управления, а также способность аппарата выполнять нерегулярные манёвры на малых высотах.

В отличие от традиционных баллистических ракет, после отделения HGV снизил высоту полёта, осуществлял горизонтальные и вертикальные корректировки курса и точно поразил цель, заявила она.

Дополнение

Незапланированный заранее анонсированный запуск в четверг широко рассматривают как ответ на взрыв мины 21 сентября на южнокорейской стороне военной демаркационной линии (MDL), в результате которого тяжело пострадали двое южнокорейских военнослужащих. Сеул установил, что взрыв был вызван минами, установленными северокорейскими военными в нарушение соглашения о перемирии.

После взрыва напряжённость возросла: Пхеньян категорически отрицал свою ответственность и пригрозил местью, если Юг предпримет какие-либо ответные меры.

Правительство Ли Чжэ Мёна, которое стремится к сближению с Пхеньяном, подверглось критике из-за пассивной позиции в ответ на взрыв мины.

Критики обвинили Ли и его чиновников в чрезмерно мягкой позиции, чтобы не провоцировать Север.

Северная Корея сообщила об использовании искусственного интеллекта во время испытания ракеты03.10.26, 19:35 • 6023 просмотра

Ольга Розгон

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