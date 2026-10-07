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Южная Корея вывела на орбиту 15 спутников во время пятого запуска ракеты «Нури»

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Ракета «Нури» вывела на орбиту пять спутников NEONSAT и 10 CubeSat. Спутники NEONSAT будут использоваться для мониторинга Корейского полуострова и прилегающих районов.

Южная Корея вывела на орбиту 15 спутников во время пятого запуска ракеты «Нури»

Южнокорейская ракета-носитель собственной разработки «Нури» вывела на орбиту 15 спутников во время своего пятого запуска, в том числе пять, которые станут частью первой в стране группировки микроспутников, запущенной собственными силами, сообщило космическое агентство страны. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

200-тонная ракета «Нури» стартовала с космического центра Наро в городе Кохын, примерно в 400 километрах к югу от Сеула, в 12:25 и завершила полет через 20 минут.

Полезная нагрузка состоит из пяти микроспутников New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety (NEONSAT) и 10 спутников формата CubeSat.

«Нури» успешно отделила первую и вторую ступени, после чего выпустила спутники на высоте около 575 км.

Пять спутников NEONSAT — № 2–6, каждый массой менее 100 килограммов, — отделялись с интервалами от 35 до 40 секунд. При этом верхняя ступень «Нури» поворачивалась примерно на 45 градусов между каждым отделением, чтобы предотвратить столкновения. Десять спутников CubeSat запускались попарно с интервалом в 10 секунд.

«Ракета „Нури“ вышла на запланированную орбиту в соответствии с планом», — заявил администратор Корейского аэрокосмического управления (KASA) О Те Сок, добавив, что команда запуска проводит детальный анализ, чтобы подтвердить успешное развертывание спутников.

После выведения всех 15 спутников «Нури» выполнила маневр для предотвращения столкновения и выпустила остатки топлива, завершив свой полет. Ракета останется на орбите, а впоследствии войдет в атмосферу Земли и сгорит.

Корейский институт аэрокосмических исследований будет отслеживать полет с наземных объектов в Южной Корее и Палау в западной части Тихого океана.

Пятый полет стал первой попыткой «Нури» последовательно вывести на орбиту несколько основных спутников, предназначенных для выполнения одной и той же миссии.

Каждый NEONSAT весит менее 100 килограммов и оснащен электрооптической камерой, способной различать объекты размером от 1 метра на черно-белых изображениях и от 4 метров на цветных.

Спутники будут осуществлять мониторинг Корейского полуострова и прилегающих районов для нужд национальной безопасности и реагирования на стихийные бедствия.

Группировка NEONSAT в конечном итоге будет состоять из 10 спутников. Еще пять будут запущены во время шестого полета «Нури», запланированного на следующий год, что позволит завершить формирование группировки.

После полного ввода в эксплуатацию группировка сможет получать изображения Корейского полуострова более трех раз в день и повторно снимать один и тот же участок в течение 24 часов.

Rheinmetall вывел на орбиту первый спутник для военной разведки и ПВО05.10.26, 18:19 • 5852 просмотра

Ольга Розгон

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Южная Корея