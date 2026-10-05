Rheinmetall вывел на орбиту первый спутник для военной разведки и ПВО
Киев • УНН
Rheinmetall и Argotec вывели на орбиту первый спутник в рамках партнёрства. Он будет собирать данные для систем раннего предупреждения и ПВО.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с итальянской космической компанией Argotec запустил первый спутник в рамках стратегического партнерства. Он должен собирать разведывательные данные о воздушных угрозах и передавать информацию для систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в пресс-релизе Rheinmetall, пишет УНН.
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Спутник вывели на орбиту 1 октября с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Rheinmetall разрабатывает эту возможность через свою итальянскую дочернюю компанию Rheinmetall Italia S.p.A. в рамках более широкого расширения деятельности в космической сфере.
В отличие от традиционных спутников наблюдения за Землей, которые преимущественно предназначены для картографирования или съемки поверхности планеты, эта программа Rheinmetall сосредоточена на сборе разведывательной информации, важной для работы систем противовоздушной обороны.
Сенсоры спутника должны выявлять наземные признаки, связанные с возникновением воздушных угроз. Полученные изображения и данные об обстановке должны обеспечивать информацию для раннего предупреждения, которую смогут использовать системы обороны и ПВО.
Rheinmetall заявляет, что будет обрабатывать полученные данные с помощью искусственного интеллекта, прежде чем интегрировать их в существующие национальные системы обороны и противовоздушной обороны. Компания планирует объединить космический уровень наблюдения с наземными узлами и тактическими сетями, соединив различные компоненты через командно-контрольный пункт.
Такой подход должен обеспечить доступ к информации, полученной с орбиты, в рамках уже существующих оборонных сетей, а не превращать спутник в отдельную систему наблюдения.
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