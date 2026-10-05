Rheinmetall вивів на орбіту перший супутник для військової розвідки та ППО
Київ • УНН
Rheinmetall та Argotec вивели на орбіту перший супутник партнерства. Він збиратиме дані для раннього попередження та систем ППО.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з італійською космічною компанією Argotec запустив перший супутник у межах стратегічного партнерства. Він має збирати розвідувальні дані про повітряні загрози та передавати інформацію для систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у пресрелізі Rheinmetall, пише УНН.
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Супутник вивели на орбіту 1 жовтня за допомогою ракети SpaceX Falcon 9 із бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Rheinmetall розробляє цю спроможність через свою італійську дочірню компанію Rheinmetall Italia S.p.A. у межах ширшого розширення діяльності в космічній сфері.
На відміну від традиційних супутників спостереження за Землею, які переважно призначені для картографування або зйомки поверхні планети, ця програма Rheinmetall зосереджена на зборі розвідувальної інформації, важливої для роботи систем протиповітряної оборони.
Сенсори супутника мають виявляти наземні ознаки, пов’язані з виникненням повітряних загроз. Отримані зображення та дані про ситуацію мають забезпечувати інформацію для раннього попередження, яку зможуть використовувати системи оборони та ППО.
Rheinmetall заявляє, що оброблятиме отримані дані за допомогою штучного інтелекту, перш ніж інтегрувати їх у наявні національні системи оборони та протиповітряної оборони. Компанія планує поєднати космічний рівень спостереження із наземними вузлами та тактичними мережами, з'єднавши різні компоненти через командно-контрольний пункт.
Такий підхід має забезпечити доступ до інформації, отриманої з орбіти, у межах уже наявних оборонних мереж, а не перетворювати супутник на окрему систему спостереження.
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