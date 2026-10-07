Південна Корея вивела на орбіту 15 супутників під час п’ятого запуску ракети "Нурі"

Південнокорейська ракета-носій власної розробки "Нурі" вивела на орбіту 15 супутників під час свого п’ятого запуску, зокрема п’ять, які стануть частиною першого в країні угруповання мікросупутників, запущеного власними силами, повідомило космічне агентство країни. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

200-тонна ракета "Нурі" стартувала з космічного центру Наро в місті Кохин, приблизно за 400 кілометрів на південь від Сеула, о 12:25 і завершила політ через 20 хвилин.

Корисне навантаження складається з п’яти мікросупутників New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety (NEONSAT) та 10 супутників формату CubeSat.

"Нурі" успішно відокремила перший і другий ступені, після чого випустила супутники на висоті близько 575 км.

П’ять супутників NEONSAT — №2–6, кожен масою менше ніж 100 кілограмів, — відокремлювалися з інтервалами від 35 до 40 секунд. При цьому верхній ступінь "Нурі" повертався приблизно на 45 градусів між кожним відокремленням, щоб запобігти зіткненням. Десять супутників CubeSat запускалися попарно з інтервалом у 10 секунд.

"Ракета "Нурі" вийшла на заплановану орбіту відповідно до плану", — заявив адміністратор Корейського аерокосмічного управління (KASA) О Те Сок, додавши, що команда запуску проводить детальний аналіз, щоб підтвердити успішне розгортання супутників.

Після виведення всіх 15 супутників "Нурі" виконала маневр для запобігання зіткненню та випустила залишки палива, завершивши свій політ. Ракета залишатиметься на орбіті, а згодом увійде в атмосферу Землі та згорить.

Корейський інститут аерокосмічних досліджень відстежуватиме політ із наземних об’єктів у Південній Кореї та Палау в західній частині Тихого океану.

П’ятий політ став першою спробою "Нурі" послідовно вивести на орбіту кілька основних супутників, призначених для виконання однієї й тієї самої місії.

Кожен NEONSAT важить менше ніж 100 кілограмів і оснащений електрооптичною камерою, здатною розрізняти об’єкти розміром від 1 метра на чорно-білих зображеннях і від 4 метрів на кольорових.

Супутники здійснюватимуть моніторинг Корейського півострова та прилеглих районів для потреб національної безпеки й реагування на стихійні лиха.

Угруповання NEONSAT зрештою складатиметься з 10 супутників. Ще п’ять будуть запущені на шостому польоті "Нурі", запланованому на наступний рік, що дозволить завершити формування угруповання.

Після повного введення в експлуатацію угруповання зможе отримувати зображення Корейського півострова понад три рази на день і повторно знімати ту саму ділянку протягом 24 годин.

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