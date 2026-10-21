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КНДР развернёт громкоговорители вдоль границы для «психологической войны» против Южной Кореи

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Ким Ё Чжон заявила о развертывании громкоговорителей для пропаганды вдоль границы с Южной Кореей до конца октября. Напряжённость растёт.

КНДР развернёт громкоговорители вдоль границы для «психологической войны» против Южной Кореи
Фото: REUTERS/Jorge Silva/Pool

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра лидера Северной Кореи, заявила в среду, что до конца октября КНДР развернёт вдоль всей границы громкоговорители для антиюжнокорейской пропаганды. Этот шаг приведёт к дальнейшему обострению напряжённости на хорошо укреплённой границе, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что такое развитие событий ставит под угрозу одно из достижений, которым больше всего гордилась администрация президента Южной Кореи. Речь идёт о прекращении южнокорейских трансляций и демонтаже стационарных громкоговорителей, осуществлённых в прошлом году.

В резком заявлении, опубликованном государственным информагентством ЦТАК (KCNA) после посещения приграничной зоны, Ким сообщила, что северокорейские тактические подразделения занимают новые позиции. Она назвала развёртывание громкоговорителей вдоль всей границы "наиболее законной мерой и адекватным ответом" на действия Южной Кореи.

"Наши тактические группы занимают новые позиции, и в течение октября громкоговорители для ведения психологической войны против Республики Корея заработают вдоль всей границы", — заявила она, употребив официальное название Южной Кореи.

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По её словам, в среду утром она вместе с маршалом северокорейской армии Пак Чон Чхоном посетила несколько участков границы и убедилась, что приграничная зона полностью перекрыта и активно укрепляется.

Ким обвинила южнокорейских военных в том, что в среду как минимум в двух местах они использовали громкоговорители для предупреждений, а также производили предупредительные выстрелы. Она отметила, что северокорейские войска в настоящее время проявляют сдержанность, но одновременно тщательно готовятся к любому развитию событий.

"Если провокационный предупредительный огонь врага выйдет за пределы заявленной цели и нанесёт реальный ущерб безопасности нашей территории или наших солдат, наши пограничные войска безжалостно уничтожат вооружённых бандитов, лишившихся рассудка", — заявила она.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Сеул пообещал "решительно" наказать Пхеньян за любые дальнейшие провокации, если КНДР перейдёт к реализации своих угроз об усилении военного присутствия на границе.

Как сообщает ЦТАК, Ким заявила, что новые огневые подразделения уже "заняли свои боевые позиции" на границе. Военное руководство призывает превратить границу в "неприступную крепость".

Добавим

Напряжённость в отношениях между Северной и Южной Кореей возросла после того, как в апреле 2024 года Пхеньян начал укреплять свою границу. Две страны разделены демилитаризованной зоной, созданной после завершения Корейской войны, когда в 1953 году было подписано соглашение о перемирии.

По данным Сеула, в этом году Пхеньян направил к границе до 7000 рабочих; при этом было зафиксировано около 50 случаев пересечения ими военной демаркационной линии — границы, проходящей посередине демилитаризованной зоны, — в сторону Южной Кореи.

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Как сообщает агентство ЦТАК, в среду Северная Корея отвергла обвинения Сеула: Пак назвал их "бессмысленным утверждением", цель которого — переложить вину на других.

Пак заявил, что северокорейские военные знают, где проходит граница, "лучше кого бы то ни было", и лишь выполняют необходимые действия на собственной территории. Он также призвал солдат превратить границу в "неприступную крепость".

Южная Корея заявила, что в прошлом месяце на границе произошёл взрыв, вызванный северокорейскими минами, в результате чего двое южнокорейских военнослужащих получили тяжёлые ранения. Сеул призвал Пхеньян прекратить работы по возведению укреплений.

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Антонина Туманова

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