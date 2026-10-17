КНДР заявила об испытании торпедной системы на базе ИИ

Северная Корея испытала высокоточную торпедную систему "нового типа", которая использует искусственный интеллект для обнаружения целей и наведения, сообщили 17 октября государственные СМИ на фоне активизации испытаний вооружений страной, обладающей ядерным оружием. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Это заявление появилось через несколько дней после того, как Пхеньян заявил об испытании двух типов крылатых ракет с подводной лодки после нескольких недель напряжённости с Сеулом из-за взрыва мины на их границе.

КНДР испытала два типа крылатых ракет для подводных лодок

Аналитики говорят, что Северная Корея может быстро развивать свои ракетные и оружейные технологии благодаря поддержке со стороны россии, полученной в обмен на отправку войск для поддержки войны рф против Украины.

Подводные испытания "сверхскоростной" торпедной системы Zam-2.0 прошли в четверг "для подтверждения успешного технического обновления" оружия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Технология искусственного интеллекта была применена к функции обнаружения целей и наведения сверхскоростной высокоточной управляемой торпеды нового типа", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Испытания подтвердили "основную технологию для повышения эффективности двигательной системы и производительности ракетного двигателя", говорится в сообщении, в котором добавляется, что за последние пять лет было проведено "более 180 раундов различных испытаний".

Ранее в этом месяце Северная Корея объявила о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности с использованием искусственного интеллекта.

КНДР заявила об испытаниях новейших ракет с ИИ

Пхеньян тогда заявил, что "нет способа избежать" гиперзвуковой ракеты, которая "способна изменять свою траекторию полёта на малой высоте".

Торпеды предназначены для поражения вражеских целей под водой на высокой скорости, однако заявленное внедрение искусственного интеллекта также может позволить Северной Корее выполнять манёвры уклонения и принимать автономные решения, чтобы запутать противника, говорят аналитики.

"Южная Корея и Соединённые Штаты развёртывают цели-приманки для отвлечения торпед, но искусственный интеллект потенциально может помочь отличить реальные цели от приманок", — сказал AFP Лим Ыль-чхоль, профессор Университета Кённам (Kyungnam University).

"От торпед до оружия, базирующегося на подводных лодках, Пхеньян тратит ресурсы на демонстрацию того, что стратегические средства США могут быть выведены из строя", — отметил он.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул необходимость повышения "уровня искусственного интеллекта" в системах вооружений страны.