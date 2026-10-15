КНДР испытала два типа крылатых ракет для подводных лодок

Северная Корея заявила об успешном проведении испытаний двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. Пхеньян утверждает, что запуски должны были продемонстрировать боевые возможности военно-морских сил страны и надежность ее систем сдерживания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA, пишет УНН.

Детали

По информации KCNA, испытания состоялись 14 октября. Северокорейские власти объяснили их необходимостью проверить готовность военно-морских сил к выполнению боевых задач.

В то же время военные Южной Кореи сообщили о запуске одной ракеты из системы вертикального пуска. Таким образом, данные Сеула и Пхеньяна относительно испытаний различаются.

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Северная Корея продолжает работать над созданием современных подводных лодок, способных нести ракетное вооружение. Параллельно страна разрабатывает баллистические и крылатые ракеты для запуска с различных платформ.

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Ранее Пхеньян уже проводил подобные испытания, в частности используя устаревшую подводную лодку.

По мнению аналитиков, новые запуски свидетельствуют о стремлении КНДР расширить возможности своего подводного флота и усилить ракетный потенциал военно-морских сил.

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