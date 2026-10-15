КНДР випробувала два типи крилатих ракет для підводних човнів

Північна Корея заявила про успішне проведення випробувань двох типів стратегічних крилатих ракет підводного базування. Пхеньян стверджує, що запуски мали продемонструвати бойові можливості військово-морських сил країни та надійність її систем стримування. Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA, пише УНН.

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За інформацією KCNA, випробування відбулися 14 жовтня. Північнокорейська влада пояснила їх необхідністю перевірити готовність військово-морських сил до виконання бойових завдань.

Водночас військові Південної Кореї повідомили про запуск однієї ракети із системи вертикального пуску. Таким чином, дані Сеула та Пхеньяна щодо випробувань відрізняються.

Пхеньян розвиває підводний ракетний флот

Північна Корея продовжує працювати над створенням сучасних підводних човнів, здатних нести ракетне озброєння. Паралельно країна розробляє балістичні та крилаті ракети для запуску з різних платформ.

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Раніше Пхеньян уже проводив подібні випробування, зокрема використовуючи застарілий підводний човен.

На думку аналітиків, нові запуски свідчать про прагнення КНДР розширити можливості свого підводного флоту та посилити ракетний потенціал військово-морських сил.

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