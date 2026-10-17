КНДР заявила про випробування торпедної системи на базі ШІ
Київ • УНН
Північна Корея заявила про випробування торпедної системи Zam-2.0 зі штучним інтелектом для виявлення цілей і наведення. Різні випробування провели 180 разів за п'ять років.
Північна Корея випробувала високоточну торпедну систему "нового типу", яка використовує штучний інтелект для виявлення цілей та наведення, повідомили 17 жовтня державні ЗМІ, на тлі того, як країна, що має ядерну зброю, активізує випробування зброї. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Ця заява з'явилася через кілька днів після того, як Пхеньян заявив про випробування двох типів крилатих ракет з підводного човна після тижнів тертя з Сеулом через вибух міни на їхньому кордоні.
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Аналітики кажуть, що Північна Корея може швидко розвивати свої ракетні та збройові технології завдяки підтримці з боку росії, отриманій в обмін на відправку військ для підтримки війни рф проти України.
Підводні випробування "надшвидкісної" торпедної системи Zam-2.0 відбулися в четвер, "щоб підтвердити успішне технічне оновлення" зброї, повідомило Центральне інформаційне агентство Кореї.
"Технологію штучного інтелекту було застосовано до функції виявлення цілей та наведення надшвидкісної точно керованої торпеди нового типу", - повідомило Центральне інформаційне агентство Кореї.
Випробування підтвердило "основну технологію для підвищення ефективності рушійної системи та продуктивності ракетного двигуна", йдеться у повідомленні, де додається, що проведено "понад 180 раундів різних випробувань за останні п'ять років".
Раніше цього місяця Північна Корея оголосила про запуск гіперзвукової ракети середньої дальності за допомогою штучного інтелекту.
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Пхеньян тоді заявив, що "немає способу уникнути" гіперзвукової ракети, яка "здатна змінювати свою орбіту польоту на низькій висоті".
Торпеди призначені для ураження ворожих цілей під водою на високій швидкості, але заявлене впровадження штучного інтелекту також може дозволити Північній Кореї виконувати маневри ухилення та ухвалювати автономні рішення, щоб заплутати супротивника, кажуть аналітики.
"Південна Корея та Сполучені Штати розгортають цілі-приманки для відволікання торпед, але штучний інтелект потенційно може допомогти відрізнити реальні цілі від приманок", - сказав AFP Лім Иль-чхоль, професор Університету Кьоннам (Kyungnam University).
"Від торпед до зброї, що базується на підводних човнах, Пхеньян витрачає ресурси на демонстрацію того, що стратегічні засоби США можуть бути виведені з ладу", - зазначив він.
У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин наголосив на необхідності підвищення "рівня штучного інтелекту" в системах озброєнь країни.