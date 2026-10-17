КНДР заявила про випробування торпедної системи на базі ШІ

Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз

Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз

Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз

Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз