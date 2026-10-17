КНДР заявила про випробування торпедної системи на базі ШІ

$44.8950.31
ukenru
Ексклюзив
07:05 • 2474 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
06:59 • 2584 перегляди
росія атакувала енергетику в 10 областях, частина жителів без світла - Міненерго
06:00 • 9996 перегляди
Україна чекає від Пентагону та SpaceX підтвердження щодо відновлення Starshield
05:39 • 10967 перегляди
рф атакувала ракетами з балістикою і дронами, до 10% реактивні - скільки знищили
04:29 • 15860 перегляди
Нічні атаки росіян по українських регіонах: загиблий у Херсоні, десятки постраждалих та пошкоджена інфраструктураPhoto
04:19 • 15460 перегляди
Трамп запровадив "пекельні" санкції проти росії та одразу призупинив їхню дію – BBC
03:17 • 14346 перегляди
Зеленський розкритикував угоду Трампа з росією щодо дизеля, а дії москви щодо миру назвав "пародією"
02:38 • 14781 перегляди
На російських дронах "Молния-2" виявили загадкові пристрої: чи може це бути аналог Starlink
01:56 • 14552 перегляди
путін заявив про захоплення 6500 кв. км України, але реальні успіхи армії рф у 45 разів менші – ISW
17 жовтня, 01:17 • 13124 перегляди
НПЗ "роснефти", який забезпечує пальним москву, зупинив частину виробництва після атаки дронів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
98%
751мм
Популярнi новини
Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз16 жовтня, 21:38 • 11721 перегляди
KFC відмовляється від Pepsi на користь Coca-Cola: PepsiCo може втратити $500 мільйонів на рік16 жовтня, 22:06 • 13874 перегляди
З'явилися знімки наслідків удару по дата-центру "Яндекса" у росіїVideo16 жовтня, 22:55 • 12831 перегляди
Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів16 жовтня, 23:05 • 11933 перегляди
Тома Круза звинуватили у спробі залучити Джима Керрі до саєнтології17 жовтня, 00:06 • 15625 перегляди
Публікації
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
07:05 • 2454 перегляди
Міжнародний день боротьби з бідністю: чому його відзначають 17 жовтня і наскільки гострою залишається проблема05:00 • 9684 перегляди
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
16 жовтня, 13:30 • 45247 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
16 жовтня, 13:11 • 41073 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo16 жовтня, 12:17 • 44410 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Кім Чен Ин
Леді Гага
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем03:05 • 6070 перегляди
Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з нимPhoto02:05 • 7254 перегляди
Леді Гагу звинуватили у зневажливому ставленні до легендарної співачки та вимагають вибаченьPhoto17 жовтня, 01:06 • 7990 перегляди
Тома Круза звинуватили у спробі залучити Джима Керрі до саєнтології17 жовтня, 00:06 • 15773 перегляди
Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів16 жовтня, 23:05 • 12058 перегляди
Актуальне
Starlink
The Times
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

КНДР заявила про випробування торпедної системи на базі ШІ

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Північна Корея заявила про випробування торпедної системи Zam-2.0 зі штучним інтелектом для виявлення цілей і наведення. Різні випробування провели 180 разів за п'ять років.

КНДР заявила про випробування торпедної системи на базі ШІ

Північна Корея випробувала високоточну торпедну систему "нового типу", яка використовує штучний інтелект для виявлення цілей та наведення, повідомили 17 жовтня державні ЗМІ, на тлі того, як країна, що має ядерну зброю, активізує випробування зброї. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Ця заява з'явилася через кілька днів після того, як Пхеньян заявив про випробування двох типів крилатих ракет з підводного човна після тижнів тертя з Сеулом через вибух міни на їхньому кордоні.

КНДР випробувала два типи крилатих ракет для підводних човнів15.10.26, 07:50 • 5629 переглядiв

Аналітики кажуть, що Північна Корея може швидко розвивати свої ракетні та збройові технології завдяки підтримці з боку росії, отриманій в обмін на відправку військ для підтримки війни рф проти України.

Підводні випробування "надшвидкісної" торпедної системи Zam-2.0 відбулися в четвер, "щоб підтвердити успішне технічне оновлення" зброї, повідомило Центральне інформаційне агентство Кореї.

"Технологію штучного інтелекту було застосовано до функції виявлення цілей та наведення надшвидкісної точно керованої торпеди нового типу", - повідомило Центральне інформаційне агентство Кореї.

Випробування підтвердило "основну технологію для підвищення ефективності рушійної системи та продуктивності ракетного двигуна", йдеться у повідомленні, де додається, що проведено "понад 180 раундів різних випробувань за останні п'ять років".

Раніше цього місяця Північна Корея оголосила про запуск гіперзвукової ракети середньої дальності за допомогою штучного інтелекту.

КНДР заявила про випробування новітніх ракет з ШІ27.05.26, 11:03 • 5596 переглядiв

Пхеньян тоді заявив, що "немає способу уникнути" гіперзвукової ракети, яка "здатна змінювати свою орбіту польоту на низькій висоті".

Торпеди призначені для ураження ворожих цілей під водою на високій швидкості, але заявлене впровадження штучного інтелекту також може дозволити Північній Кореї виконувати маневри ухилення та ухвалювати автономні рішення, щоб заплутати супротивника, кажуть аналітики.

"Південна Корея та Сполучені Штати розгортають цілі-приманки для відволікання торпед, але штучний інтелект потенційно може допомогти відрізнити реальні цілі від приманок", - сказав AFP Лім Иль-чхоль, професор Університету Кьоннам (Kyungnam University).

"Від торпед до зброї, що базується на підводних човнах, Пхеньян витрачає ресурси на демонстрацію того, що стратегічні засоби США можуть бути виведені з ладу", - зазначив він.

У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин наголосив на необхідності підвищення "рівня штучного інтелекту" в системах озброєнь країни.

Юлія Шрамко

Світ
ШІ (штучний інтелект)
Ядерна зброя
Війна в Україні
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки
Україна