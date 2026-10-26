КНДР выставила гаубицу на границе с Южной Кореей на фоне эскалации напряжённости

Фото: Yonhap

Напряжённость между Северной и Южной Кореей на этой неделе обострилась после того, как Пхеньян направил письмо в Совет Безопасности ООН, в котором повторил обвинения в том, что Сеул сфабриковал сентябрьский инцидент с миной, а также после того, как северокорейская гаубица была замечена вблизи границы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В понедельник, 26 октября, свидетель Reuters на наблюдательном пункте в Южной Корее, расположенном на хорошо укреплённой границе, подтвердил наличие северокорейского артиллерийского орудия, расположенного на виду вблизи границы.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap в воскресенье, 25 октября, идентифицировало оружие как самоходную 122-мм гаубицу, заявив, что её развёртывание вблизи границы стало редким случаем публичной демонстрации подобного артиллерийского вооружения.

Reuters также наблюдало три северокорейские бронемашины со стволами орудий, направленными на юг, а также около 20–30 северокорейских солдат, которые выполняли работы по установке ограждений внутри демилитаризованной зоны (ДМЗ).

"Для Северной Кореи очень необычно настолько заметно выставлять напоказ свою самоходную артиллерию", — сказал Лим Ыль-чхоль, профессор Университета Кённам в Сеуле.

"Намеренно демонстрируя её, Северная Корея сигнализирует действиями, а не словами, что намерена обеспечивать соблюдение своей пограничной политики силой, а не диалогом или переговорами", — добавил он.

Он также предостерёг Южную Корею от эскалации напряжённости на границе, чтобы предотвратить случайное столкновение, добавил он.

Государственное северокорейское СМИ KCNA сообщило, что в письме, направленном в воскресенье, 25 октября, представитель страны в ООН заявил, что Сеул использует инцидент с миной, чтобы представить строительство Пхеньяном пограничной полосы как военное вторжение.

В письме Северная Корея предупредила, что нарушение её суверенитета может привести к мерам самообороны и что Южная Корея будет "полностью ответственной за все последствия".

Это письмо является ответом на письмо Южной Кореи в Совет Безопасности ООН на прошлой неделе, в котором отмечалось, что взрыв 21 сентября в демилитаризованной зоне был устроен северокорейскими военными и представляет собой нарушение Соглашения о перемирии в Корейской войне.

Командование ООН, которое контролирует демилитаризованную зону, заявило, что северокорейская мина, заложенная через линию, нарушила перемирие. Пхеньян отрицает свою ответственность.

Представитель Министерства объединения Южной Кореи заявил в понедельник, что письмо Северной Кореи, по-видимому, повторяет существующую позицию Северной Кореи и пытается оправдать её так называемую работу по обозначению пограничной линии.

Министерство не имело отдельных комментариев по поводу размещения гаубицы. Сеул предложил диалог с Северной Кореей для снижения напряжённости на границе.

В письме Северной Кореи также повторялись обвинения в том, что Южная Корея открыла огонь по северокорейскому персоналу, назвав это нарушением Устава ООН, который запрещает угрозу силой или её применение против территориальной целостности другого государства.

Сеул заявил, что его военные передают предупреждающие сообщения и делают предупредительные выстрелы, чтобы заставить северокорейских солдат вернуться за линию, когда они пересекают военную демаркационную линию (ВДЛ), которая разделяет ДМЗ.

В сообщении Yonhap приводятся фотографии, сделанные на наблюдательном пункте в южнокорейском приграничном городе Кимпхо, на которых, по-видимому, запечатлены гаубица, а также северокорейские войска, проводящие учения на побережье округа Кэпхун, примерно в 1,5 км от наблюдательного пункта.

В 2015 году произошёл аналогичный инцидент, когда южнокорейские военные получили ранения от северокорейских мин. Тогда Сеул возобновил трансляции антисеверокорейских лозунгов через демилитаризованную зону, что привело к военному противостоянию. После того как Северная Корея выразила сожаление, противостояние завершилось межкорейским соглашением на высоком уровне.

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