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Кім Чен Ин хоче створення КНДР "найсильнішої" армії у світі

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

Лідер КНДР доручив військовим перетворити всі роти на елітні бойові підрозділи. Заклик пролунав на тлі загострення відносин із Сеулом.

Кім Чен Ин хоче створення КНДР "найсильнішої" армії у світі

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військових стати "найсильнішими збройними силами у світі". Про це він повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію тренуватися так, щоб стати найсильнішою у світі", на дводенній зустрічі командирів рот у Пхеньяні, повідомили державні ЗМІ в суботу, 24 жовтня.

Заклик Кіма до того, що він назвав "військовою революцією в корейському стилі", пролунав того ж тижня, коли військові Сеула запропонували переговори для уточнення кордону після вибуху всередині сильно укріпленої демілітаризованої зони (ДМЗ), який ще більше загострив міжкорейські відносини.

Технічно, Сеул і Пхеньян досі залишаються у стані війни, бо Корейська війна 1950-53 років завершилася перемир'ям, а не мирним договором.

За наявною інформацією, захід у Пхеньяні, був присвячений розробці плану "підготовки найсильніших збройних сил у світі", як заявив Кім Чен Ин, повідомляє офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA).

Він також закликав до того, щоб "всі роти" армії Півночі були "перетворені на сильний елітний підрозділ у військовому та технічному аспектах та об'єднані в досконалі бойові сили".

KCNA заявило, що це перший збір "всієї армії" з лютневого партійного з'їзду, на якому Кім закликав до посилення звичайних збройних сил і підтвердив плани розробки ядерної зброї та ракет.

Доповнення

Пхеньян відкинув висновки Сеула про встановлення міни КНДР у демілітаризованій зоні. КНДР пригрозила негайною відповіддю на порушення кордону.

Алла Кіосак

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