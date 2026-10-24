Кім Чен Ин хоче створення КНДР "найсильнішої" армії у світі
Київ • УНН
Лідер КНДР доручив військовим перетворити всі роти на елітні бойові підрозділи. Заклик пролунав на тлі загострення відносин із Сеулом.
Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військових стати "найсильнішими збройними силами у світі". Про це він повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію тренуватися так, щоб стати найсильнішою у світі", на дводенній зустрічі командирів рот у Пхеньяні, повідомили державні ЗМІ в суботу, 24 жовтня.
Заклик Кіма до того, що він назвав "військовою революцією в корейському стилі", пролунав того ж тижня, коли військові Сеула запропонували переговори для уточнення кордону після вибуху всередині сильно укріпленої демілітаризованої зони (ДМЗ), який ще більше загострив міжкорейські відносини.
Технічно, Сеул і Пхеньян досі залишаються у стані війни, бо Корейська війна 1950-53 років завершилася перемир'ям, а не мирним договором.
За наявною інформацією, захід у Пхеньяні, був присвячений розробці плану "підготовки найсильніших збройних сил у світі", як заявив Кім Чен Ин, повідомляє офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA).
Він також закликав до того, щоб "всі роти" армії Півночі були "перетворені на сильний елітний підрозділ у військовому та технічному аспектах та об'єднані в досконалі бойові сили".
KCNA заявило, що це перший збір "всієї армії" з лютневого партійного з'їзду, на якому Кім закликав до посилення звичайних збройних сил і підтвердив плани розробки ядерної зброї та ракет.
Доповнення
Пхеньян відкинув висновки Сеула про встановлення міни КНДР у демілітаризованій зоні. КНДР пригрозила негайною відповіддю на порушення кордону.