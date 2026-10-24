Ким Чен Ын хочет создания КНДР "самой сильной" армии в мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных стать "самыми сильными вооруженными силами в мире". Об этом сообщает AFP, передает УНН.

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"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал свою армию тренироваться так, чтобы стать самой сильной в мире", на двухдневной встрече командиров рот в Пхеньяне, сообщили государственные СМИ в субботу, 24 октября.

Призыв Кима к тому, что он назвал "военной революцией в корейском стиле", прозвучал на той же неделе, когда военные Сеула предложили переговоры для уточнения границы после взрыва внутри сильно укрепленной демилитаризованной зоны (ДМЗ), который еще больше обострил межкорейские отношения.

Технически Сеул и Пхеньян до сих пор остаются в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов завершилась перемирием, а не мирным договором.

По имеющейся информации, мероприятие в Пхеньяне было посвящено разработке плана "подготовки самых сильных вооруженных сил в мире", как заявил Ким Чен Ын, сообщает официальное Центральное информационное агентство Кореи (KCNA).

Он также призвал к тому, чтобы "все роты" армии КНДР были "преобразованы в сильные элитные подразделения в военном и техническом отношении и объединены в совершенные боевые силы".

KCNA заявило, что это первый сбор "всей армии" с февральского партийного съезда, на котором Ким призвал к усилению обычных вооруженных сил и подтвердил планы по разработке ядерного оружия и ракет.

Дополнение

Пхеньян отверг выводы Сеула об установке КНДР мины в демилитаризованной зоне. КНДР пригрозила немедленным ответом на нарушение границы.