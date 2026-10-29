КНДР запустила до 10 баллистических ракет после визита Ким Чен Ына в Китай

29 октября Северная Корея осуществила несколько запусков баллистических ракет малой дальности через несколько дней после визита лидера Ким Чен Ына в Китай на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове из-за взрыва мины в прошлом месяце, в котором Сеул обвиняет Пхеньян. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

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Около 10 ракет были запущены из района Вонсана в Северной Корее в воды у восточного побережья страны, сообщило Объединенное командование штабов Южной Кореи. Береговая охрана Японии заявила, что снаряды, вероятно, уже упали.

"Южная Корея, США и Япония тесно обмениваются информацией о баллистических ракетах Северной Кореи, сохраняя при этом полную боеготовность", — говорится в заявлении южнокорейского Объединенного командования штабов.

Запуски состоялись после серии испытаний баллистических ракет Северной Кореей в последние недели и подчеркивают проблемы безопасности в регионе на фоне того, как Ким демонстрирует уверенность в том, что он может продолжать испытания оружия даже после новых инициатив президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога, отмечает издание.

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Несколькими днями ранее Ким Чен Ын совершил неожиданный визит в Китай — это его вторая поездка в соседнюю страну чуть более чем за год. В следующем месяце президент США планирует посетить Шэньчжэнь в Китае для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Трамп снизил ожидания относительно встречи с Ким Чен Ыном, хотя ранее заявлял, что хотел бы, чтобы она состоялась в этом году.

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Испытание также проходит на фоне спора между Пхеньяном и Сеулом из-за взрыва мины в демилитаризованной зоне в прошлом месяце, в результате которого пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Южная Корея предложила КНДР диалог на уровне военных для обсуждения этого вопроса после того, как пришла к выводу, что мина была установлена Северной Кореей. Пхеньян пока игнорирует это предложение и отрицает какую-либо причастность к инциденту, называя результаты южнокорейского расследования "фарсом".

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