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Reuters: шансы на встречу Трампа и Ким Чен Ына в этом году невелики

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

США не получили ответа КНДР относительно саммита Трампа и Кима. Эксперты оценивают вероятность встречи на саммите АТЭС менее чем в 10%.

Reuters: шансы на встречу Трампа и Ким Чен Ына в этом году невелики

Американские и южнокорейские чиновники считают, что шансы на встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в этом году снижаются. Об этом со ссылкой на пять источников, осведомлённых о ситуации, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Трамп, единственный президент США, встречавшийся с лидером Северной Кореи, стремился начать переговоры с КНДР, но Пхеньян не проявил особого интереса к дипломатии, направленной на сдерживание его ядерной программы.

США не получили никакого ответа от Северной Кореи по поводу проведения встречи Трампа и Кима, и до регионального саммита в Китае в следующем месяце, где она может состояться, осталось мало времени, заявили пять источников, четверо из которых были проинформированы высокопоставленными чиновниками США и Южной Кореи, а также южнокорейским чиновником.

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что Пхеньян выдвинет жёсткие условия для согласия на двусторонний саммит, потенциально включая смягчение санкций, несмотря на то, что влиятельная сестра Кима заявила, что отношения между двумя лидерами «прекрасные».

В августе американский президент-республиканец заявил, что планирует встретиться с Кимом позднее в этом году и что лидер Северной Кореи отреагировал на его обращение. 

Трамп заявил, что лидер КНДР Ким ответил на его обращение18.08.26, 09:39 • 5170 просмотров

Разведывательное агентство Южной Кореи в конце прошлого месяца сообщило законодателям, что вероятность встречи Трампа и Кима на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18–19 ноября в Шэньчжэне, Китай, составляет 50%.

Но в понедельник Трамп, который трижды встречался с Кимом в течение своего первого срока, преуменьшил перспективы такой встречи во время саммита АТЭС или регионального саммита на Филиппинах, также в ноябре.

«Я очень хорошо с ним лажу и не уверен, что кто-то просит о встрече», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Другой южнокорейский чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Пхеньян не предпринял никаких шагов, которые свидетельствовали бы о подготовке к встрече с Трампом. 

На прошлой неделе посол Сеула в Вашингтоне Кан Гён Хва заявила, что никакого конкретного прогресса в направлении саммита Трампа и Кима достигнуто не было.

«Президент Трамп в течение своего первого срока провёл три исторических саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове, — сказал чиновник Белого дома на условиях анонимности. — Политика США в отношении Северной Кореи не изменилась. Президент Трамп остаётся открытым для переговоров с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий. В настоящее время никакие встречи не объявляются. Лидеры встретятся в подходящее время».

В прошлом месяце высокопоставленный представитель США заявил журналистам, что Трамп «готов» поговорить с Кимом и что «мяч полностью на стороне Северной Кореи».

Анкит Панда, старший научный сотрудник Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный мир, заявил, что вероятность встречи Трампа и Кима на саммите АТЭС составляет менее 10%.

«Если Трамп хочет встречи с Кимом, я думаю, что северокорейцы ищут дорогостоящего публичного сигнала», — сказал Панда, утверждая, что недавнее решение США сократить учения с Южной Кореей было недостаточным.

Вашингтон время от времени обращался за помощью к Китаю, который поддерживает тесные связи с Кимом, в посредничестве в переговорах с Северной Кореей.

Но сердечные переговоры между Трампом и главой Китая Си Цзиньпином, которые должны продолжиться на саммите АТЭС, не привели к прорывам в отношениях с Пхеньяном.

Встречи Трампа с Кимом в 2018 и 2019 годах, хотя и были историческими, не дали никаких конкретных результатов.

«Я не знаю, когда они встретятся», — сказала посол США в Южной Корее Мишель Стил на мероприятии в Сеуле, организованном Американской торговой палатой в Корее в среду. По её словам, если им удастся организовать встречу, о ней, вероятно, будет объявлено внезапно.

«Если это произойдёт, то это произойдёт на следующий день или в течение нескольких дней после сообщения», — сказала она.

Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДР30.09.26, 04:56 • 16666 просмотров

Юлия Шрамко

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Reuters
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