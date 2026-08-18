Трамп заявил, что лидер КНДР Ким ответил на его обращение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ответил на его недавнее обращение, через день после того, как он приказал Пентагону сократить учения с давним союзником — Южной Кореей, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

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На вопрос журналистов в Овальном кабинете в понедельник, почему Ким не ответил на его просьбу о разговоре, Трамп ответил: "Откуда вы знаете, что он не ответил?"

Президент США продолжил описывать обмен как "очень позитивный", не сообщив дополнительных подробностей.

Со стороны Северной Кореи сразу никаких комментариев не последовало.

В воскресенье Трамп поручил Пентагону "существенно сократить" совместные военные учения с давним азиатским союзником — Южной Кореей.

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С момента последней встречи Трампа и Кима в 2019 году Северная Корея значительно укрепила связи с россией, сохраняя при этом тесные отношения с Китаем.

Северокорейские войска воевали бок о бок с россией во время ее вторжения в Украину, и на прошлой неделе Украина заявила, что ракеты северокорейского производства были использованы в российской баллистической ракетной атаке в Запорожье.

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Администрация Трампа неоднократно критиковала военную поддержку россии в Украине со стороны Северной Кореи, однако в понедельник президент США заявил: "Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением".

"Я его понимаю. Он понимает меня", — сказал он.

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Сеул заявляет, что саммит Трампа и Кима может способствовать миру на Корейском полуострове

Как сообщает Yonhap, Министерство объединения Южной Кореи во вторник выразило надежду на проведение саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, подчеркнув, что такая встреча, если она состоится, может помочь установить мир и стабильность на Корейском полуострове.

"Если он будет проведен, ожидается, что он будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, а также переходу к этапу межкорейского примирения и сотрудничества", — сказал представитель министерства.

Это также является "последовательной" позицией министерства в отношении любого потенциального саммита между Северной Кореей и Соединенными Штатами, добавил чиновник.

Касательно потенциального возобновления диалога представитель министерства заявил, что Сеул готов выступать в роли "стимулятора" в содействии этому, добавив, что будут "различные способы" выполнения этой роли, в частности через посланника мира.

Министерство продолжит тесные консультации с соответствующими правительственными учреждениями для дальнейшей разработки плана по стимулированию диалога, сказал чиновник.