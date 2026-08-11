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The Washington Post
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"Каждый шаг россии показывает, что москва готовится не к миру" - Зеленский о ночной атаке рф с баллистикой КНДР

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

Россия вновь атаковала Украину северокорейскими баллистическими ракетами, в Запорожье погибли шесть человек. Зеленский призвал мир усилить давление на РФ для защиты от агрессии.

"Каждый шаг россии показывает, что москва готовится не к миру" - Зеленский о ночной атаке рф с баллистикой КНДР

Каждый шаг рф — от наращивания производства баллистических ракет, привлечения северокорейских средств до подготовки мобилизации — показывает, что москва готовится не к миру, а к эскалации, и миру необходимо реагировать уже сейчас, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночную атаку россии с использованием северокорейской баллистики, пишет УНН.

Детали

"С ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара в Запорожье. По городу били северокорейской баллистикой, "цирконами" и КАБами. Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе. Мои соболезнования родным и близким", — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, спасатели продолжают ликвидацию пожара в одном из мест попаданий.

"В Киеве ракетным ударом повредили здание инфекционной больницы, предприятия. Фактически ежедневно продолжается террор дронами в наших прифронтовых общинах. В Херсоне и Харькове ночью были попадания по подстанциям, есть отключения. Все службы работают, чтобы вернуть свет семьям. Также били по Донецкой, Днепропетровской, Николаевской областям. Кроме ракет, по Украине применили более 120 дронов, и большинство из них — реактивные "шахеды"", — указал Президент.

Каждый шаг россии — наращивание производства баллистики, привлечение северокорейских средств, подготовка мобилизации — всё это показывает, что москва готовится не к миру, а к эскалации. И миру необходимо реагировать сейчас, не ждать. Больше санкционного давления именно на предприятия, работающие на российскую войну, больше помощи Украине с ПВО — всё это нужно, чтобы у мира был шанс. Спасибо тем, кто помогает

— подчеркнул Зеленский.

рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов11.08.26, 09:09 • 2180 просмотров

Юлия Шрамко

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