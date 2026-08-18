Трамп заявив, що лідер КНДР Кім відповів на його звернення

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 8164 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
09:52 • 5890 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
08:44 • 10772 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
Ексклюзив
08:28 • 11693 перегляди
5 міфів про туристичну візу до США: юристка розповіла, що насправді впливає на рішення консула
07:16 • 14894 перегляди
Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico
06:42 • 16344 перегляди
рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених
05:03 • 26252 перегляди
російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитинаPhoto
04:39 • 35065 перегляди
У московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об’єктахVideo
18 серпня, 04:21 • 18439 перегляди
"АТЕШ" заявив про приховані обмеження на виїзд чоловіків з росії
18 серпня, 03:47 • 16119 перегляди
Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
737мм
Популярнi новини
Едрієн Броуді та Шон Пенн зіграють у фільмі про українських водолазів та підрив Північного потоку18 серпня, 01:39 • 10252 перегляди
росія пригрозила Британії наслідками через використання Україною британських дронів18 серпня, 01:57 • 11319 перегляди
Армія США розробляє ракету дальністю понад 1000 км для запуску з HIMARS18 серпня, 02:16 • 10954 перегляди
росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежіPhotoVideo18 серпня, 02:38 • 15550 перегляди
Що святкують 18 серпня в Україні та світі 18 серпня, 04:00 • 12808 перегляди
Публікації
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
Ексклюзив
09:59 • 8086 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 62695 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 59994 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 59795 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 106910 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Олег Синєгубов
Ярослав Железняк
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Київська область
Китай
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 45933 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 52800 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 60629 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 58792 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 87756 перегляди
Актуальне
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro
Соціальна мережа

Трамп заявив, що лідер КНДР Кім відповів на його звернення

Київ • УНН

 • 2516 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відповів на його нещодавнє звернення, назвавши обмін «дуже позитивним». Це сталося після наказу Трампа скоротити військові навчання з Південною Кореєю.

Трамп заявив, що лідер КНДР Кім відповів на його звернення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відповів на його нещодавнє звернення, через день після того, як він наказав Пентагону скоротити навчання з давнім союзником Південною Кореєю, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

На запитання журналістів в Овальному кабінеті в понеділок, чому Кім не відповів на його прохання про розмову, Трамп відповів: "Звідки ви знаєте, що він не відповів?"

Президент США продовжив описувати обмін як "дуже позитивний", не надаючи додаткових подробиць.

Від Північної Кореї відразу не було жодних коментарів.

У неділю Трамп доручив Пентагону "суттєво скоротити" спільні військові навчання з давнім азійським союзником Південною Кореєю.

Трамп скорочує військові навчання США та Південної Кореї через Іран та "добрі відносини" з Кім Чен Ином17.08.26, 02:37 • 4528 переглядiв

З моменту останньої зустрічі Трампа та Кіма у 2019 році Північна Корея значно зміцнила зв'язки з росією, зберігаючи при цьому тісні відносини з Китаєм.

Північнокорейські війська воювали пліч-о-пліч з росією під час її вторгнення в Україну, і минулого тижня Україна заявила, що ракети північнокорейського виробництва були використані в російській балістичній ракетній атаці у Запоріжжі.

"Кожен крок росії показує, що москва готується не до миру" - Зеленський про нічну атаку рф з балістикою КНДР11.08.26, 10:17 • 4720 переглядiв

Адміністрація Трампа неодноразово критикувала військову підтримку росії в Україні Північною Кореєю, але в понеділок президент США заявив: "Кім Чен Ин завжди ставився до мене з великою повагою".

"Я його розумію. Він розуміє мене", – сказав він.

Південна Корея сподівається на переговори США та КНДР після скорочення військових навчань18.08.26, 03:37 • 3800 переглядiв

Сеул каже, саміт Трампа та Кіма може сприяти миру на Корейському півострові

Як повідомляє Yonhap, Міністерство об'єднання Південної Кореї у вівторок висловило сподівання на проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, наголосивши, що така зустріч, якщо вона відбудеться, може допомогти встановити мир і стабільність на Корейському півострові.

"Якщо її буде проведено, очікується, що вона сприятиме миру та стабільності на Корейському півострові, а також переходу до фази міжкорейського примирення та співпраці", – сказав представник міністерства.

Це також є "послідовною" позицією міністерства щодо будь-якого потенційного саміту між Північною Кореєю та Сполученими Штатами, додав чиновник.

Щодо потенційного відновлення діалогу, представник міністерства заявив, що Сеул готовий виступати в ролі "стимулятора" у сприянні цьому, додавши, що будуть "різні способи" виконання цієї ролі, зокрема через посланця миру.

Міністерство продовжуватиме тісні консультації з відповідними урядовими установами для подальшої розробки плану щодо стимулювання діалогу, сказав чиновник.

Юлія Шрамко

Світ
Війна в Україні
Пентагон
Кім Чен Ин
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Запоріжжя