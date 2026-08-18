Трамп заявив, що лідер КНДР Кім відповів на його звернення
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відповів на його нещодавнє звернення, назвавши обмін «дуже позитивним». Це сталося після наказу Трампа скоротити військові навчання з Південною Кореєю.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відповів на його нещодавнє звернення, через день після того, як він наказав Пентагону скоротити навчання з давнім союзником Південною Кореєю, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.
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На запитання журналістів в Овальному кабінеті в понеділок, чому Кім не відповів на його прохання про розмову, Трамп відповів: "Звідки ви знаєте, що він не відповів?"
Президент США продовжив описувати обмін як "дуже позитивний", не надаючи додаткових подробиць.
Від Північної Кореї відразу не було жодних коментарів.
У неділю Трамп доручив Пентагону "суттєво скоротити" спільні військові навчання з давнім азійським союзником Південною Кореєю.
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З моменту останньої зустрічі Трампа та Кіма у 2019 році Північна Корея значно зміцнила зв'язки з росією, зберігаючи при цьому тісні відносини з Китаєм.
Північнокорейські війська воювали пліч-о-пліч з росією під час її вторгнення в Україну, і минулого тижня Україна заявила, що ракети північнокорейського виробництва були використані в російській балістичній ракетній атаці у Запоріжжі.
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Адміністрація Трампа неодноразово критикувала військову підтримку росії в Україні Північною Кореєю, але в понеділок президент США заявив: "Кім Чен Ин завжди ставився до мене з великою повагою".
"Я його розумію. Він розуміє мене", – сказав він.
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Сеул каже, саміт Трампа та Кіма може сприяти миру на Корейському півострові
Як повідомляє Yonhap, Міністерство об'єднання Південної Кореї у вівторок висловило сподівання на проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, наголосивши, що така зустріч, якщо вона відбудеться, може допомогти встановити мир і стабільність на Корейському півострові.
"Якщо її буде проведено, очікується, що вона сприятиме миру та стабільності на Корейському півострові, а також переходу до фази міжкорейського примирення та співпраці", – сказав представник міністерства.
Це також є "послідовною" позицією міністерства щодо будь-якого потенційного саміту між Північною Кореєю та Сполученими Штатами, додав чиновник.
Щодо потенційного відновлення діалогу, представник міністерства заявив, що Сеул готовий виступати в ролі "стимулятора" у сприянні цьому, додавши, що будуть "різні способи" виконання цієї ролі, зокрема через посланця миру.
Міністерство продовжуватиме тісні консультації з відповідними урядовими установами для подальшої розробки плану щодо стимулювання діалогу, сказав чиновник.