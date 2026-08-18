Трамп заявив, що лідер КНДР Кім відповів на його звернення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відповів на його нещодавнє звернення, через день після того, як він наказав Пентагону скоротити навчання з давнім союзником Південною Кореєю, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

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На запитання журналістів в Овальному кабінеті в понеділок, чому Кім не відповів на його прохання про розмову, Трамп відповів: "Звідки ви знаєте, що він не відповів?"

Президент США продовжив описувати обмін як "дуже позитивний", не надаючи додаткових подробиць.

Від Північної Кореї відразу не було жодних коментарів.

У неділю Трамп доручив Пентагону "суттєво скоротити" спільні військові навчання з давнім азійським союзником Південною Кореєю.

Трамп скорочує військові навчання США та Південної Кореї через Іран та "добрі відносини" з Кім Чен Ином

З моменту останньої зустрічі Трампа та Кіма у 2019 році Північна Корея значно зміцнила зв'язки з росією, зберігаючи при цьому тісні відносини з Китаєм.

Північнокорейські війська воювали пліч-о-пліч з росією під час її вторгнення в Україну, і минулого тижня Україна заявила, що ракети північнокорейського виробництва були використані в російській балістичній ракетній атаці у Запоріжжі.

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Адміністрація Трампа неодноразово критикувала військову підтримку росії в Україні Північною Кореєю, але в понеділок президент США заявив: "Кім Чен Ин завжди ставився до мене з великою повагою".

"Я його розумію. Він розуміє мене", – сказав він.

Південна Корея сподівається на переговори США та КНДР після скорочення військових навчань

Сеул каже, саміт Трампа та Кіма може сприяти миру на Корейському півострові

Як повідомляє Yonhap, Міністерство об'єднання Південної Кореї у вівторок висловило сподівання на проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, наголосивши, що така зустріч, якщо вона відбудеться, може допомогти встановити мир і стабільність на Корейському півострові.

"Якщо її буде проведено, очікується, що вона сприятиме миру та стабільності на Корейському півострові, а також переходу до фази міжкорейського примирення та співпраці", – сказав представник міністерства.

Це також є "послідовною" позицією міністерства щодо будь-якого потенційного саміту між Північною Кореєю та Сполученими Штатами, додав чиновник.

Щодо потенційного відновлення діалогу, представник міністерства заявив, що Сеул готовий виступати в ролі "стимулятора" у сприянні цьому, додавши, що будуть "різні способи" виконання цієї ролі, зокрема через посланця миру.

Міністерство продовжуватиме тісні консультації з відповідними урядовими установами для подальшої розробки плану щодо стимулювання діалогу, сказав чиновник.