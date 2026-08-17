Трамп сокращает военные учения США и Южной Кореи из-за Ирана и «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

$44.7051.55
ukenru
16 августа, 18:07 • 15854 просмотра
"Пожалуй, мой последний год в футболе" — Роналду сделал заявление о завершении карьеры
16 августа, 15:22 • 20853 просмотра
В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де РишельёPhotoVideo
16 августа, 14:39 • 31913 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?
16 августа, 14:09 • 15327 просмотра
Украинка Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 37237 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
16 августа, 12:10 • 23934 просмотра
Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп
16 августа, 10:48 • 27198 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода, производящего топливо для «Смерчей» и «Торнадо»
Эксклюзив
16 августа, 10:08 • 22317 просмотра
Коридор затмений набирает силу: почему 20–23 августа могут стать поворотными днями
Эксклюзив
16 августа, 08:57 • 19235 просмотра
Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями
16 августа, 08:13 • 18531 просмотра
Ракетный удар рф по "АрселорМиттал Кривой Рог" - двое погибших, 13 раненых
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.8м/с
49%
747мм
Популярные новости
Атака рф на Киев повредила офис издательства "Наш Формат" и уничтожила книжный рынок "Петровка"Photo16 августа, 14:43 • 4000 просмотра
Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию, военные Южной Кореи отреагировали предупредительными выстрелами - СМИ16 августа, 15:34 • 11143 просмотра
В Сербии из-за засухи из-под воды появились затопленные немецкие корабли времён Второй мировой войны16 августа, 15:56 • 8320 просмотра
Ключевой банк рф уволил главного экономиста, который спрогнозировал поражение россии «в войне на истощение»16 августа, 16:54 • 10015 просмотра
В Одесской области число пострадавших в результате атаки рф возросло до 9Photo16 августа, 17:09 • 10285 просмотра
публикации
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 31913 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 37237 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 94862 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 77680 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 70141 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Египет
Реклама
УНН Lite
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году23:00 • 968 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 49620 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 86571 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 81600 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 98995 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Трамп сокращает военные учения США и Южной Кореи из-за Ирана и «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Трамп заявил о сокращении совместных военных учений США и Южной Кореи, объяснив это хорошими отношениями с Ким Чен Ыном и отказом Сеула помочь в борьбе против Ирана. Учения «Щит свободы Ульчи» должны были начаться 17 августа.

Трамп сокращает военные учения США и Южной Кореи из-за Ирана и «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократит совместные военные учения с Южной Кореей, объяснив решение своими хорошими отношениями с лидером КНДР Ким Чен Ыном и отсутствием поддержки Сеулом американских действий против Ирана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что совместные учения дорого обходятся США и, по его мнению, посылают Северной Корее «абсолютно неуместный и враждебный сигнал». Он также подчеркнул свои позитивные отношения с Ким Чен Ыном.

Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей

- написал Трамп.

Трамп упомянул отказ Сеула помочь в противостоянии с Ираном

Американский президент также заявил, что ранее обращался к президенту Южной Кореи с предложением присоединиться к американским усилиям по денуклеаризации Ирана.

Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию, военные Южной Кореи отреагировали предупредительными выстрелами - СМИ16.08.26, 18:34 • 11176 просмотров

Недавно я спросил президента Южной Кореи, хотел бы он присоединиться к нам в денуклеаризации Исламской Республики Иран, и он сказал: «Нет, спасибо!»

- написал Трамп.

Совместные американо-южнокорейские учения «Щит свободы Ульчи» должны были начаться 17 августа и продлиться 10 дней. Северная Корея регулярно выступает против таких военных учений, называя их подготовкой к агрессии.

Ранее Трамп вновь заявил о хороших личных отношениях с Ким Чен Ыном. Он опубликовал совместную фотографию с северокорейским лидером и отметил, что они «ОТЛИЧНО ладят».

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря на фоне подготовки к учениям США и Южной Кореи12.08.26, 07:10 • 3726 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира