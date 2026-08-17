Трамп сокращает военные учения США и Южной Кореи из-за Ирана и «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократит совместные военные учения с Южной Кореей, объяснив решение своими хорошими отношениями с лидером КНДР Ким Чен Ыном и отсутствием поддержки Сеулом американских действий против Ирана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Трамп заявил, что совместные учения дорого обходятся США и, по его мнению, посылают Северной Корее «абсолютно неуместный и враждебный сигнал». Он также подчеркнул свои позитивные отношения с Ким Чен Ыном.

Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей