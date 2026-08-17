Трамп сокращает военные учения США и Южной Кореи из-за Ирана и «хороших отношений» с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
Трамп заявил о сокращении совместных военных учений США и Южной Кореи, объяснив это хорошими отношениями с Ким Чен Ыном и отказом Сеула помочь в борьбе против Ирана. Учения «Щит свободы Ульчи» должны были начаться 17 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сократит совместные военные учения с Южной Кореей, объяснив решение своими хорошими отношениями с лидером КНДР Ким Чен Ыном и отсутствием поддержки Сеулом американских действий против Ирана. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Трамп заявил, что совместные учения дорого обходятся США и, по его мнению, посылают Северной Корее «абсолютно неуместный и враждебный сигнал». Он также подчеркнул свои позитивные отношения с Ким Чен Ыном.
Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей
Трамп упомянул отказ Сеула помочь в противостоянии с Ираном
Американский президент также заявил, что ранее обращался к президенту Южной Кореи с предложением присоединиться к американским усилиям по денуклеаризации Ирана.
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Недавно я спросил президента Южной Кореи, хотел бы он присоединиться к нам в денуклеаризации Исламской Республики Иран, и он сказал: «Нет, спасибо!»
Совместные американо-южнокорейские учения «Щит свободы Ульчи» должны были начаться 17 августа и продлиться 10 дней. Северная Корея регулярно выступает против таких военных учений, называя их подготовкой к агрессии.
Ранее Трамп вновь заявил о хороших личных отношениях с Ким Чен Ыном. Он опубликовал совместную фотографию с северокорейским лидером и отметил, что они «ОТЛИЧНО ладят».
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