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Reuters: шанси на зустріч Трампа і Кім Чен Ина цього року невеликі

Київ • УНН

 • 530 перегляди

США не отримали відповіді КНДР щодо саміту Трампа й Кіма. Експерти оцінюють шанс зустрічі на АТЕС менш як у 10%.

Reuters: шанси на зустріч Трампа і Кім Чен Ина цього року невеликі

Посадовці США та Південної Кореї вважають, що шанси на зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина цього року зменшуються. Про це з посиланням на п'ять джерел, обізнаних із ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп, єдиний президент США, який зустрічався з лідером Північної Кореї, прагнув розпочати переговори з КНДР, але Пхеньян не виявив особливого інтересу до дипломатії, спрямованої на стримування його ядерної програми.

США не отримали жодної відповіді від Північної Кореї щодо проведення зустрічі Трампа та Кіма, і залишилося мало часу до регіонального саміту в Китаї наступного місяця, де вона може відбутися, заявили п'ять джерел, четверо з яких були поінформовані високопосадовцями США та Південної Кореї, а також південнокорейським чиновником.

Державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що Пхеньян висуне жорсткі умови для згоди на двосторонній саміт, потенційно включаючи послаблення санкцій, навіть попри те, що впливова сестра Кіма заявила, що між двома лідерами "чудові" стосунки.

У серпні американський президент-республіканець заявив, що планує зустрітися з Кімом пізніше цього року, і що лідер Північної Кореї відреагував на його звернення. 

Трамп заявив, що лідер КНДР Кім відповів на його звернення18.08.26, 09:39 • 5170 переглядiв

Розвідувальне агентство Південної Кореї наприкінці минулого місяця повідомило законодавцям, що існує 50% ймовірність того, що Трамп і Кім зустрінуться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18-19 листопада в Шеньчжені у Китаї.

Але в понеділок Трамп, який тричі зустрічався з Кімом протягом свого першого терміну, применшив перспективи такої зустрічі під час зустрічі АТЕС або регіонального саміту на Філіппінах, також у листопаді.

"Я дуже добре з ним ладнаю, і я не впевнений, що хтось просить про зустріч", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Інший південнокорейський чиновник, знайомий з цим питанням, сказав, що Пхеньян не зробив жодних кроків, які б свідчили про підготовку до зустрічі з Трампом. 

Минулого тижня посол Сеула у Вашингтоні Кан Кьон Хва заявив, що жодного конкретного прогресу у напрямку саміту Трампа та Кіма не досягнуто.

"Президент Трамп протягом свого першого терміну провів три історичні саміти з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, які стабілізували ситуацію на Корейському півострові, – сказав чиновник Білого дому на умовах анонімності. - Політика США щодо Північної Кореї не змінилася. Президент Трамп залишається відкритим для переговорів з Кім Чен Ином без будь-яких попередніх умов. Наразі жодних зустрічей не оголошується. Лідери зустрінуться у відповідний час".

Минулого місяця високопосадовець США заявив журналістам, що Трамп "готовий" поговорити з Кімом і що "м’яч повністю на боці Північної Кореї".

Анкіт Панда, старший науковий співробітник Програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир, заявив, що ймовірність зустрічі Трампа та Кіма на саміті АТЕС становить менше 10%.

"Якщо Трамп хоче зустрічі з Кімом, я думаю, що північнокорейці шукають дороговартісного публічного сигналу", – сказав Панда, стверджуючи, що нещодавнє рішення США скоротити навчання з Південною Кореєю було недостатнім.

Вашингтон час від часу звертався за допомогою до Китаю, який підтримує тісні зв'язки з Кімом, у посередництві в переговорах з Північною Кореєю.

Але сердечні переговори між Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном, які мають продовжитися в АТЕС, не призвели до проривів у відносинах з Пхеньяном.

Зустрічі Трампа з Кімом у 2018 та 2019 роках, хоча й були історичними, не дали жодних конкретних результатів.

"Я не знаю, коли вони зустрінуться", – сказала посол США в Південній Кореї Мішель Стіл на заході в Сеулі, організованому Американською торговою палатою в Кореї в середу. Якби їм вдалося організувати зустріч, сказала вона, про це, ймовірно, було б оголошено раптово.

"Якщо це станеться, то це станеться наступного дня або протягом кількох днів після повідомлення", - сказала вона.

Трамп назвав Кім Чен Ина другом і визнав ядерні потужності КНДР30.09.26, 04:56 • 16665 переглядiв

Юлія Шрамко

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Reuters
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