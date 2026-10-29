Мерц заявил, что военное сотрудничество россии и КНДР угрожает безопасности Европы
Киев • УНН
Мерц заявил, что войска КНДР в войне против Украины угрожают свободе Европы. Германия и Южная Корея углубят сотрудничество в сфере безопасности.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг заявил, что Северная Корея угрожает "свободе во всей Европе", отправляя своих военнослужащих воевать на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
После встречи в Сеуле с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном Мерц подчеркнул, что Россия поставляет оружие Северной Корее.
Канцлер заявил, что такое сотрудничество демонстрирует, как "безопасность Кореи влияет на безопасность Европы. А безопасность Европы также влияет на безопасность Кореи".
Отмечается, что Северная Корея усилила военные связи с Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Пхеньян поставлял Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты. Кроме того, по данным южнокорейских разведывательных служб, он направил около 15 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне российских сил.
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В свою очередь Россия предоставляет Северной Корее финансовую поддержку, военные технологии и гарантии безопасности.
Перед прибытием Мерца в четверг Северная Корея запустила около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщили южнокорейские военные.
В начале своего визита Мерц заявил, что надеется на будущее объединение Кореи. Полуостров разделён по 38-й параллели с момента окончания боевых действий в Корейской войне в 1953 году.
Мерц также договорился с Ли об углублении стратегического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Оно предусматривает совместные военные учения и обмен разведывательной информацией.
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