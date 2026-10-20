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Более 45 тысяч иностранцев из 151 страны подписали контракты с российской армией - Коордштаб

Киев • УНН

 • 3174 просмотра

Коордштаб установил личности 45 959 иностранцев, подписавших контракты с армией рф. Быстрее всего вербовка растёт в Африке и Латинской Америке.

Более 45 тысяч иностранцев из 151 страны подписали контракты с российской армией - Коордштаб

Россия всё активнее привлекает иностранцев к войне против Украины, вербуя граждан стран Африки, Латинской Америки и постсоветского пространства. В общей сложности установлены личности почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны, которые подписали контракты с вооружёнными силами рф. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

По состоянию на 1 октября 2026 года, по данным проекта "Хочу жить", установлены личности 45 959 иностранцев, заключивших контракты с вооружёнными силами рф. Это граждане 151 страны и представители непризнанных территорий, - говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

Об этом во время международной конференции "Crimea Global. Understanding Ukraine through the South" сообщил Секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов.

Из обновлённых данных чётко видно, как растут масштабы российской вербовки.

  • 2022 год – 94 человека;
    • 2023 год – 4 067;
      • 2024 год – 8 877;
        • 2025 год – 16 085;
          • за 9 месяцев 2026 года – 16 168.

            План на 2026 год – 18 500 человек. В настоящее время Россия вербует около 1 800 иностранцев ежемесячно. Если темпы сохранятся, план будет перевыполнен уже в ноябре, а к концу года количество новых контрактников может достичь 21 500.

            Больше всего иностранцев завербовано в Узбекистане, Таджикистане и Беларуси. В то же время быстрее всего вербовка растёт в странах Африки и Латинской Америки.

            Только за девять месяцев 2026 года контракты с вооружёнными силами рф подписали 1 449 граждан Колумбии, 699 – Бурунди, 530 – Зимбабве и 503 – Перу.

            Правительства стран, граждане которых оказались в российской армии и попали в украинский плен, должны усилить дипломатическое давление на москву. Россия должна нести ответственность за судьбу людей, которых завербировала на войну против Украины, и содействовать их возвращению домой

            - говорится в публикации.

            Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных КНДР - МИД20.10.26, 09:46 • 18777 просмотров

            Ольга Розгон

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