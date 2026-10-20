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The Washington Post

Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных из КНДР — МИД

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Сеул отзовет часть дипломатов из Украины из-за отсутствия конструктивного ответа в споре относительно пленных военнослужащих КНДР. Временный поверенный в делах и консулы останутся.

Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных из КНДР — МИД

Южная Корея отзовёт дополнительный персонал посольства из Украины после отсутствия «конструктивного ответа» Киева в споре относительно северокорейских военнопленных. Об этом 20 октября сообщило Министерство иностранных дел страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Южная Корея отозвала своего посла в этом месяце после того, как Президент Владимир Зеленский заявил Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала двух пленных северокорейских солдат Южной Корее.

По словам Сеула, раскрытие информации нарушило договорённость о сохранении конфиденциальности передачи, чтобы защитить солдат и их семьи в КНДР.

Сеул сообщил Украине о своей позиции по нескольким каналам, но не получил достаточного ответа от Киева, сообщил во вторник представитель министерства Пак Ду Сун.

«Эта мера была принята, поскольку мы считали необходимым способствовать мирному урегулированию вопроса и восстановить доверие между двумя странами», — сказал Пак на регулярном брифинге для прессы, не уточнив, сколько сотрудников будет отозвано.

Временный поверенный в делах останется в Киеве для поддержания дипломатической связи вместе со всеми консульскими сотрудниками, чтобы защищать граждан Южной Кореи, добавил Пак.

Постоянные угрозы авиаударов по всей Украине также усложнили обеспечение безопасности персонала, сказал он.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии СМИ, что Киев считает этот вопрос закрытым. Он объяснил спор различными толкованиями договорённостей о конфиденциальности, заявив, что Украина выполнила все свои обязательства.

Украина открыта к восстановлению конструктивного диалога с Южной Кореей несмотря на отзыв посла — МИД08.10.26, 20:48 • 4063 просмотра

Юлия Шрамко

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