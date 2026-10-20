Південна Корея відкличе додатковий персонал посольства через полонених КНДР - МЗС

Південна Корея відкличе додатковий персонал посольства з України після відсутності "конструктивної відповіді" Києва у суперечці щодо північнокорейських військовополонених. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни 20 жовтня, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Південна Корея відкликала свого посла цього місяця після того, як Президент Володимир Зеленський заявив Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала двох полонених північнокорейських солдатів Південній Кореї.

За словами Сеула, розкриття інформації порушило домовленість про збереження конфіденційності передачі, щоб захистити солдатів та їхні родини у КНДР.

Сеул повідомив Україну про свою позицію кількома каналами, але не отримав достатньої відповіді від Києва, повідомив у вівторок речник міністерства Пак Ду Сун.

"Цей захід було вжито, оскільки ми вважали за необхідне сприяти мирному вирішенню питання та відновити довіру між двома країнами", – сказав Пак на регулярному брифінгу для преси, не уточнюючи, скільки співробітників відкличуть.

Тимчасовий повірений у справах залишиться в Києві для підтримки дипломатичного зв’язку разом з усіма консульськими працівниками, щоб захистити громадян Південної Кореї, додав Пак.

Постійні загрози авіаударів по всій Україні також ускладнили забезпечення безпеки персоналу, сказав він.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі ЗМІ, що Київ вважає це питання закритим. Він пояснив суперечку різними тлумаченнями домовленостей про конфіденційність, заявивши, що Україна виконала всі свої зобов’язання.

Україна відкрита до відновлення конструктивного діалогу з Південною Кореєю попри відкликання посла - МЗС