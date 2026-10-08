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Україна відкрита до відновлення конструктивного діалогу з Південною Кореєю попри відкликання посла - МЗС

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

МЗС України запросило посла Південної Кореї для пояснення позиції Києва. Україна готова відновити діалог попри відкликання посла Сеулом.

Україна відкрита до відновлення конструктивного діалогу з Південною Кореєю попри відкликання посла - МЗС
Фото ілюстративне

Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу з Південною Кореєю попри рішення Сеула про відкликання посла. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН

Деталі

За словами Тихого, цього тижня до МЗС України запрошували посла Республіки Корея для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому була доведена позиція української сторони.

Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями. Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу — навіть якщо на це буде потрібен час 

- заявив Тихий.

Раніше

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило у четвер, що "відкличе свого посла в Україні" на тлі дипломатичної суперечки щодо розкриття інформації про переміщення двох північнокорейських військовополонених до Сеула.

Як повідомляв УНН, Південна Корея отримала від України повідомлення з вибаченнями щодо розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, заявив у вівторок міністр закордонних справ Чо Хьон. Водночас він додав, що вибачення не відповідали очікуванням Сеула.

Що передувало

Двох північнокорейських військовослужбовців захопили в полон у січні 2025 року під час боїв на боці росії в Курській області. У середині вересня вони прибули до Південної Кореї.

23 вересня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР. 

Відповідаючи на запитання, чому Зеленський розкрив інформацію про передачу, Чо припустив — наголосивши, що це лише його особиста інтерпретація, — що український президент, можливо, хотів продемонструвати Організації Об’єднаних Націй, що Україна діяла належним чином як ліберальна демократія.

Чо повідомив, що від самого початку існувала домовленість зберігати це питання в таємниці, щоб захистити військовослужбовців та їхні родини, які залишаються в Північній Кореї. За його словами, саме українська сторона першою попросила не оприлюднювати цю інформацію.

Після вимоги Сеула надати офіційне пояснення та вибачитися Сибіга назвав ситуацію "дипломатичним непорозумінням" і висловив сподівання, що її невдовзі буде врегульовано.

Антоніна Туманова

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Сеул
Північна Корея
Південна Корея
Володимир Зеленський
Україна