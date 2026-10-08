Украина открыта к восстановлению конструктивного диалога с Южной Кореей несмотря на отзыв посла — МИД
Киев • УНН
МИД Украины пригласил посла Южной Кореи для разъяснения позиции Киева. Украина готова возобновить диалог несмотря на отзыв посла Сеулом.
Украина остается открытой к восстановлению конструктивного диалога с Южной Кореей, несмотря на решение Сеула об отзыве посла. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
По словам Тихого, на этой неделе в МИД Украины приглашали посла Республики Корея для представления нашей позиции и поиска конструктивных решений. Ему была доведена позиция украинской стороны.
Мы убеждены, что дипломатия должна преобладать над эмоциями. Несмотря на решение Сеула об отзыве посла, Украина остается открытой к восстановлению конструктивного диалога — даже если для этого потребуется время
Ранее
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило в четверг, что "отзовет своего посла в Украине" на фоне дипломатического спора по поводу раскрытия информации о перемещении двух северокорейских военнопленных в Сеул.
Как сообщал УНН, Южная Корея получила от Украины сообщение с извинениями по поводу разглашения информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, заявил во вторник министр иностранных дел Чо Хён. В то же время он добавил, что извинения не соответствовали ожиданиям Сеула.
Что предшествовало
Двое северокорейских военнослужащих были захвачены в плен в январе 2025 года во время боев на стороне России в Курской области. В середине сентября они прибыли в Южную Корею.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР.
Отвечая на вопрос, почему Зеленский раскрыл информацию о передаче, Чо предположил — подчеркнув, что это лишь его личная интерпретация, — что украинский президент, возможно, хотел продемонстрировать Организации Объединенных Наций, что Украина действовала надлежащим образом как либеральная демократия.
Чо сообщил, что с самого начала существовала договоренность сохранять этот вопрос в тайне, чтобы защитить военнослужащих и их семьи, которые остаются в Северной Корее. По его словам, именно украинская сторона первой попросила не обнародовать эту информацию.
После требования Сеула предоставить официальное объяснение и извиниться Сибига назвал ситуацию "дипломатическим недоразумением" и выразил надежду, что вскоре она будет урегулирована.