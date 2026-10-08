Південна Корея заявила про відкликання посла з України на тлі ситуації з полоненими КНДР
Київ • УНН
Сеул відкликає посла з України через розкриття даних про двох військовополонених із КНДР. Південна Корея вимагає пояснень і вибачень.
Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило у четвер, що "відкличе свого посла в Україні" на тлі дипломатичної суперечки щодо розкриття інформації про переміщення двох північнокорейських військовополонених до Сеула. Про це повідомило Yonhap 8 жовтня, пише УНН.
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"Уряд Сеула вимагає офіційного пояснення та вибачень" через інцидент щодо полонених з КНДР.
Міністр закордонних справ країни Чо Хьон заявив у вівторок, що отримав повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, яке містило вибачення, але не виправдало очікувань Сеула. Чо сказав, що уряд має намір вжити "рішучих заходів".
"Уряд вирішив відкликати свого посла в Україні до Сеула", – йдеться у прес-релізі МЗС Південної Кореї.
"Ми сподіваємося, що різні питання між двома країнами будуть вирішені гладко, і ми продовжимо консультації з українською стороною з цією метою", – додали у МЗС країни.
Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про полонених КНДР06.10.26, 11:19 • 21954 перегляди