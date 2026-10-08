Южная Корея заявила об отзыве посла из Украины на фоне ситуации с пленными КНДР

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило в четверг, что "отзовет своего посла в Украине" на фоне дипломатического спора в связи с раскрытием информации о перемещении двух северокорейских военнопленных в Сеул. Об этом 8 октября сообщило Yonhap, пишет УНН.

Детали

"Правительство Сеула требует официальных объяснений и извинений" в связи с инцидентом с пленными из КНДР.

Министр иностранных дел страны Чо Хён заявил во вторник, что получил сообщение от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, содержавшее извинения, однако оно не оправдало ожиданий Сеула. Чо сказал, что правительство намерено принять "решительные меры".

"Правительство решило отозвать своего посла в Украине в Сеул", — говорится в пресс-релизе МИД Южной Кореи.

"Мы надеемся, что различные вопросы между двумя странами будут урегулированы гладко, и продолжим консультации с украинской стороной с этой целью", — добавили в МИД страны.

Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР