Понад 45 тисяч іноземців зі 151 країни підписали контракти з російською армією - Коордштаб

Росія дедалі активніше залучає іноземців до війни проти України, вербуючи громадян країн Африки, Латинської Америки та пострадянського простору. Загалом встановлено особи майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни, які підписали контракти зі збройними силами рф. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Станом на 1 жовтня 2026 року, за даними проєкту "Хочу жить", встановлено особи 45 959 іноземців, які уклали контракти зі збройними силами рф. Це громадяни 151 країни та представники невизнаних територій, - йдеться в повідомленні

Про це під час міжнародної конференції "Crimea Global. Understanding Ukraine through the South" повідомив Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов.

З оновлених даних значно видно, як зростають масштаби російського вербування.

План на 2026 рік – 18 500 осіб. Наразі росія вербує близько 1 800 іноземців щомісяця. Якщо темпи збережуться, план буде перевиконано вже в листопаді, а до кінця року кількість нових контрактників може сягнути 21 500.

Найбільше іноземців завербовано в Узбекистані, Таджикистані та Білорусі. Водночас найшвидше вербування зростає в країнах Африки та Латинської Америки.

Лише за дев’ять місяців 2026 року контракти зі збройними силами рф підписали 1 449 громадян Колумбії, 699 – Бурунді, 530 – Зімбабве та 503 – Перу.

Уряди країн, громадяни яких опинилися в російській армії та потрапили в український полон, повинні посилити дипломатичний тиск на москву. росія має нести відповідальність за долю людей, яких завербувала на війну проти України, і сприяти їхньому поверненню додому