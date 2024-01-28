КНДР запустила кілька крилатих ракет
Київ • УНН
Північна Корея запустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя в неділю вранці. Це сталося через кілька днів після того, як Північна Корея провела випробування нових стратегічних крилатих ракет зі свого західного узбережжя на початку цього тижня.
Північна Корея випустила кілька крилатих ракет зі свого східного узбережжя в неділю, повідомили південнокорейські військові, пише Yonhap, передає УНН.
Деталі
Новий запуск крилатих ракет КНДР стався через кілька днів після того, як Пхеньян випробував нові стратегічні крилаті ракети із західного узбережжя.
Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що запуск Північного корабля відбувся близько 8 ранку у водах біля порту Сінпо, але не надав подробиць, посилаючись на поточний аналіз.
Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї
Доповнення
Це другий запуск крилатої ракети Північної Кореї цього року після випробування стратегічних крилатих ракет під назвою Pulhwasal-3-31 у бік Жовтого моря в середу.
КНДР заявила, що провела випробування нової стратегічної крилатої ракети25.01.24, 11:00 • 43595 переглядiв