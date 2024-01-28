КНДР запустила несколько крылатых ракет

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье, сообщили южнокорейские военные, пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Новый запуск крылатых ракет КНДР произошел через несколько дней после того, как Пхеньян испытал новые стратегические крылатые ракеты с западного побережья.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что запуск Северного корабля состоялся около 8 утра в водах возле порта Синпо, но не предоставил подробностей, ссылаясь на текущий анализ.

Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.

Дополнение

Это второй запуск крылатой ракеты Северной Кореи в этом году после испытания стратегических крылатых ракет под названием Pulhwasal-3-31 в сторону Желтого моря в среду.

КНДР заявила, что провела испытания новой стратегической крылатой ракеты