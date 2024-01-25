КНДР заявила, что провела испытания новой стратегической крылатой ракеты

Северная Корея в четверг заявила, что накануне впервые провела испытания новой стратегической крылатой ракеты под названием "Pulhwasal-3-31", что было расценено как попытка укрепить возможности по доставке ядерного оружия, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

По данным Корейского центрального информационного агентства (KCNA), Главное ракетное управление Северной Кореи заявило, что испытания являются "процессом постоянного обновления системы вооружения и регулярной и обязательной деятельностью агентства и его аффилированных оборонных научных институтов".

В отчете не приводится подробностей, например, как далеко пролетела ракета.

Военные Южной Кореи заявили в среду, что Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря в 7 часов утра по местному времени, но не предоставили никаких подробностей, включая расстояние, которое они пролетели.

Дополнение

Это был первый известный запуск крылатой ракеты КНДР с сентября прошлого года, когда страна запустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности с имитацией ядерных боеголовок в сторону Желтого моря. Тогда Пхеньян заявил, что ракеты пролетели по восьмиобразным орбитам длиной 1500 км.