КНДР заявила, що провела випробування нової стратегічної крилатої ракети

Північна Корея у четвер заявила, що напередодні вперше провела випробування нової стратегічної крилатої ракети під назвою "Pulhwasal-3-31", що було розцінено як спроба посилити можливості доставки ядерної зброї, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

За даними Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA), Головне ракетне управління Північної Кореї заявило, що випробування є "процесом постійного оновлення системи озброєння та регулярною та обов’язковою діяльністю агентства та його афілійованих оборонних наукових інституцій".

У звіті не наводиться подробиць, наприклад, як далеко пролетіла ракета.

Військові Південної Кореї заявили в середу, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря о 7 годині ранку за місцевим часом, але не надали жодних подробиць, включаючи відстань, яку вони пролетіли.

Доповнення

Це був перший відомий запуск крилатої ракети КНДР з вересня минулого року, коли країна запустила дві стратегічні крилаті ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок у бік Жовтого моря. Тоді Пхеньян заявив, що ракети пролетіли восьмиподібними орбітами завдовжки 1500 км.