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КНДР и россия вступили в спор с США, Южной Кореей и союзниками из-за последнего ракетного запуска Пхеньяна

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 10:31  •  16293 просмотра

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Недавнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты привело к столкновению с США и их союзниками на заседании Совета Безопасности ООН, при этом КНДР назвала его защитой от угроз. США и союзники осудили запуск, который нарушает резолюции ООН, и призвали Пхеньян прекратить свою ядерную программу.

Северная Корея и РФ столкнулись с Соединенными Штатами и их союзниками на экстренном заседании Совета Безопасности ООН из-за недавнего запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, пишет УНН с ссылкой на Apnews.

Детали

В КНДР запуск межконтинентальной баллистической ракеты был определен как "упреждающая контрмера" в ответ на угрозы со стороны США и других "враждебных" сил. В частности посол Северной Кореи Ким Сонг заявил, что это "самый опасный год" в сфере военной безопасности на Корейском полуострове, указав на развертывание США атомных подводных лодок и других ядерных средств в этом регионе, что повышает "опасность ядерной войны".

США и девять союзников на экстренном заседании Совета Безопасности ООН во вторник напомнили, что в 2023 году Северная Корея запустила пять МБР, более 25 баллистических ракет и три спутника с применением баллистических ракетных технологий. Кроме того Соединенные Штаты вместе с партнерами  отметили, что соответствующие шаги со стороны КНДР нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают "миру и стабильности ее соседей и международного сообщества".

В заявлении, зачитанном непосредственно перед заседанием совета заместителем посла США Робертом Вудом в окружении дипломатов из других стран, 10 стран осудили последний запуск МБР 18 декабря и все запуски до него, информирует Ассошиэйтед Пресс.

Северную Корею призвали отказаться от своих незаконных ядерных и ракетных программ, "и вместо этого инвестировать в питание людей в Северной Корее", а также а также присоединиться к дипломатической работе.

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Заместитель посла России в ООН Анна Евстигнеева назвала попытки осудить Пхеньян односторонним подходом, также она обвинила США в развертывании масштабной военной машины в регионе.

Заместитель посла США Вуд возразил, что американские военные учения носят оборонительный характер и что именно Северная Корея нарушает санкции ООН. Дипломат заявил, что США неоднократно пытались наладить диалог с Пхеньяном без предварительных условий, но он отказывался.

Напомним,

Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море. Ракета, запущенная из-под Пхеньяна, пролетела около 570 км.

Также УНН сообщал, что Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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КНДР і росія вступили у суперечку з США, Південною Кореєю і союзниками через останній ракетний запуск Пхеньяна
DPRK and Russia clash with US, South Korea and allies over Pyongyang's latest missile launch
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КНДР и россия вступили в спор с США, Южной Кореей и союзниками из-за последнего ракетного запуска Пхеньяна

Недавнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты привело к столкновению с США и их союзниками на заседании Совета Безопасности ООН, при этом КНДР назвала его защитой от угроз. США и союзники осудили запуск, который нарушает резолюции ООН, и призвали Пхеньян прекратить свою ядерную программу.

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