КНДР и россия вступили в спор с США, Южной Кореей и союзниками из-за последнего ракетного запуска Пхеньяна
Киев • УНН
Недавнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты привело к столкновению с США и их союзниками на заседании Совета Безопасности ООН, при этом КНДР назвала его защитой от угроз. США и союзники осудили запуск, который нарушает резолюции ООН, и призвали Пхеньян прекратить свою ядерную программу.
Северная Корея и РФ столкнулись с Соединенными Штатами и их союзниками на экстренном заседании Совета Безопасности ООН из-за недавнего запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, пишет УНН с ссылкой на Apnews.
Детали
В КНДР запуск межконтинентальной баллистической ракеты был определен как "упреждающая контрмера" в ответ на угрозы со стороны США и других "враждебных" сил. В частности посол Северной Кореи Ким Сонг заявил, что это "самый опасный год" в сфере военной безопасности на Корейском полуострове, указав на развертывание США атомных подводных лодок и других ядерных средств в этом регионе, что повышает "опасность ядерной войны".
США и девять союзников на экстренном заседании Совета Безопасности ООН во вторник напомнили, что в 2023 году Северная Корея запустила пять МБР, более 25 баллистических ракет и три спутника с применением баллистических ракетных технологий. Кроме того Соединенные Штаты вместе с партнерами отметили, что соответствующие шаги со стороны КНДР нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают "миру и стабильности ее соседей и международного сообщества".
В заявлении, зачитанном непосредственно перед заседанием совета заместителем посла США Робертом Вудом в окружении дипломатов из других стран, 10 стран осудили последний запуск МБР 18 декабря и все запуски до него, информирует Ассошиэйтед Пресс.
Северную Корею призвали отказаться от своих незаконных ядерных и ракетных программ, "и вместо этого инвестировать в питание людей в Северной Корее", а также а также присоединиться к дипломатической работе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Египте ведутся интенсивные переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем - СМИ
Заместитель посла России в ООН Анна Евстигнеева назвала попытки осудить Пхеньян односторонним подходом, также она обвинила США в развертывании масштабной военной машины в регионе.
Заместитель посла США Вуд возразил, что американские военные учения носят оборонительный характер и что именно Северная Корея нарушает санкции ООН. Дипломат заявил, что США неоднократно пытались наладить диалог с Пхеньяном без предварительных условий, но он отказывался.
Напомним,
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море. Ракета, запущенная из-под Пхеньяна, пролетела около 570 км.
Также УНН сообщал, что Северная Корея запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нефть дорожает на фоне напряженности в Красном море после атак хуситов
КНДР и россия вступили в спор с США, Южной Кореей и союзниками из-за последнего ракетного запуска Пхеньяна
Недавнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты привело к столкновению с США и их союзниками на заседании Совета Безопасности ООН, при этом КНДР назвала его защитой от угроз. США и союзники осудили запуск, который нарушает резолюции ООН, и призвали Пхеньян прекратить свою ядерную программу.
Украина снизила потребности во внешнем финансировании на 2024 год до 37,3 млрд долларов
Украина сократила свои потребности во внешнем финансировании на 2024 год с $41 млрд до $37,3 млрд.
Европейский суд отклонил иск российского миллиардера абрамовича относительно санкций ЕС
Европейский суд отклонил иск российского миллиардера романа абрамовича, который оспаривал санкции ЕС, наложенные на него из-за его связей с президентом путиным и выгоду от действий россии в Украине.
Нефть дорожает на фоне напряженности в Красном море после атак хуситов
Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы отреагировали на атаки боевиков-хуситов в Красном море.
Большинство украинцев хотят, чтобы коррупционеров наказывали как можно быстрее, даже за нарушение закона - опрос
Опрос КМИС показывает, что 55% украинцев хотят быстрого наказания для коррупционеров, даже если это означает нарушение закона, тогда как 42% предпочитают судебный процесс, даже если он будет медленным. Доверие к правовой системе влияет на эти взгляды.
В Египте ведутся интенсивные переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем - СМИ
Лидер ХАМАС Исмаил Хания находится в Каире на переговорах о перемирии при посредничестве Египта и Катара, обсуждая прекращение огня в Газе с возможным обменом заложников на палестинских заключенных.
Впервые за 15 месяцев: Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету New Shepard
Blue Origin успешно осуществила свой 24-й запуск космической ракеты, доставив 33 полезных груза для различных организаций без туристов на борту, что стало первым успешным полетом после аварии, произошедшей в сентябре 2022 года.
СБУ проводит обыски в Ужгородском горсовете - источники
СБУ проводит обыски в Ужгородском городском совете.
"Не знаю, лечится ли это": представитель Украины при ООН Кислица отреагировал на обвинения делегации рф в выступлении на русском языке
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ответ на российскую критику относительно нераспространения русского языка сослался на фильм Альмодовара. В новой резолюции ООН осудила нарушения прав человека на ВОТ.
Раде рекомендовали одобрить внедрение электронного билета
Транспортный комитет украинского парламента одобрил законопроект о введении электронной системы продажи билетов в общественном транспорте.