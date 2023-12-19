Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея в понедельник запустила межконтинентальную баллистическую ракету, дальности полета которой хватит для поражения любой точки Соединенных Штатов. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал эти испытания ответом Пхеньяна на действия США. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет, в частности, о Hwasong-18, твердотопливной межконтинентальной баллистической ракете, вероятно, самой мощной из имеющихся у Северной Кореи.

Государственные СМИ Кореи сообщили, что во время испытания ракета пролетела 1002,3 километра за 4415 секунд (73,6 мин) на максимальной высоте 6518,2 км и упала в Японское море в определенном перед стартом районе.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что этот запуск показал, к каким действиям он прибегнет, "когда Вашингтон примет неправильное решение". Он также подчеркнул, что эти испытания "продемонстрировали волю КНДР к самому жесткому противодействию".

Он также в очередной раз осудил увеличение войск США в регионе, в частности американского прибытия атомной подводной лодки в Южную Корею.

Дополнение

США, Япония и Южная Корея осудили запуск МБР, как вопиющее нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Совет Безопасности ООН должен собраться во вторник по просьбе Соединенных Штатов и других стран, чтобы обсудить запуск.

Напомним,

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