Северная Корея и РФ используют специальную экономическую зону "Расон" для торговли оружием - Reuters

Специальная экономическая зона (СЭЗ) "Расон" в Северной Корее, постепенно превращается в эпицентр растущей торговли КНДР с россией, включая поставки оружия для войны москвы в Украине. об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

СЭЗ "Расон" (Rason Special Economic Zone) была создана в начале 1990-х на востоке страны на границе с Китаем и россией и имела определенный успех, но новые санкции и закрытие границ во время пандемии COVID-19 остановили здесь почти всю торговлю и туризм.

В то же время в последние месяцы появились явные признаки того, что эта территория готова к возобновлению активной деятельности: впервые с 2018 года там начали причаливать корабли, а спутниковые изображения свидетельствуют о всплеске торговли как из порта, так и с железнодорожной линии в Россию.

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Аналитики отмечают, что на фоне войны в Украине Северная Корея и россия становятся очень близкими, и СЭЗ в Расоне с ее готовой инфраструктурой позволит этим двум странам быстро нарастить объемы торговли.

Кроме коммерческой продукции, убеждены специалисты, Расон также используется для поставок северокорейского оружия в Россию. На это указывают спутниковые изображения местного порта с российскими военными кораблями, связанными с системой материально-технического обеспечения армии РФ, которые с августа часто заходят в этот порт. Считается, что этими кораблями из Северной Кореи в россию перевозят оружие, в частности транспортировали 2000 контейнеров, в которых могли быть артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

Наблюдатели также установили, что с конца прошлого года на железнодорожной станции Туманган в "Расоне", которая имеет сообщение с Россией, продолжается повышенная активность, а после визита в Пхеньян в июле министра обороны рф сергея шойгу на железнодорожных путях стало значительно больше товарных вагонов.

Дополнение

Отмечается, что через "Расон" Россия может поставлять в КНДР больше угля, нефти и муки, а также отправлять в Северную Корею больше туристов. К тому же если северокорейским рабочим позволят снова ехать на заработки в рф, они будут иметь больше возможностей отправлять российские товары, лекарства и прочее родственникам домой.

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Reuters отмечает, что в прошлом году 97% всей внешней торговли КНДР приходилось на Китай, а нынешнее распределение установить сложно, поскольку Федеральная таможенная служба рф приостановила публикацию статистики внешней торговли.

Однако в декабре прошлого года россия впервые с 2020-го возобновила экспорт нефти в Северную Корею и до апреля экспортировала через "Расон" около 67,3 тыс. баррелей. В ближайшее время российские поставки через СЭЗ "Расон", как ожидается, будут расти быстрыми темпами, а номенклатура продукции будет постоянно расширяться, в том числе за счет древесины и продовольствия.

Справочно

"Расон" - старейшая и крупнейшая из 29 зон экономического развития Северной Кореи, занимает центральное место в стремлении страны привлечь иностранные инвестиции. По данным экспертов и правительственных изданий Северной Кореи, здесь расположен один из первых и крупнейших рынков Северной Кореи, там была первая мобильная сеть страны, и это единственное место, где Северная Корея легализовала куплю-продажу домов в 2018 году.

Напомним

22 ноября Северная Корея запустила на орбиту разведывательный спутник, проигнорировав предупреждения Соединенных Штатов и их союзников. В ответ Южная Корея приостановила действие части военного соглашения, подписанного с Пхеньяном в 2018 году.

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