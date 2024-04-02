КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

В Стамбуле задержали граждан Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта

Гражданин Таджикистана, член ИГИЛ под кодовым именем Абу Исмаил и его сообщник из Кыргызстана были задержаны в Стамбуле во время подготовки теракта, а в их квартире полиция нашла оружие и маскировку.