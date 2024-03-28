Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вместе с делегацией посетил Северную Корею с трехдневным деловым визитом, где обсудил укрепление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи, передает УНН.

Детали

В рамках визита, который проходил с 25 по 27 марта, Нарышкин провел встречу с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Они "обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на усиление шпионажа и интриг враждебных сил".

В издании отметили, что встреча прошла в "товарищеской и сердечной атмосфере", а стороны достигли единой позиции по затронутым вопросам.

Во время переговоров стороны проинформировали друг друга о взглядах на текущую международную и региональную ситуацию в отношении Корейского полуострова и России, а также широко и глубоко обсудили практические вопросы для дальнейшего усиления сотрудничества в борьбе с постоянно растущими шпионскими и заговорщицкими действиями враждебных сил говорится в сообщении KCNA.

Не уточняются подробности переговоров, однако можно предполагать, что руководители спецслужб также обменялись разведывательными данными о войне России с Украиной и ситуации на Корейском полуострове.

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