США и Южная Корея создали рабочую группу для блокирования поставок нефти в КНДР

На этой неделе Соединенные Штаты и Южная Корея создали новую рабочую группу, призванную помешать Северной Корее закупать нелегальную нефть в обход санкций ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Как сообщается, первое заседание рабочей группы (EDTF) состоялось во вторник, 26 марта, в Вашингтоне. В заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи говорится, что во встрече приняли участие более 30 чиновников из министерств и ведомств, ответственных за дипломатию, разведку, санкции и морской перехват.

Отмечается, что США и Южная Корея выразили обеспокоенность по поводу возможности поставки россией нефтепродуктов в КНДР. Чиновники обсудили пути прекращения незаконного сотрудничества между москвой и Пхеньяном, указали в МИД Южной Кореи.

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"Нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок Северной Кореи и ее военного потенциала", - говорится в заявлении.

Согласно санкциям СБ ООН, наложенным на ядерную и ракетную программы Северной Кореи, Пхеньяну разрешается импортировать четыре миллиона баррелей нефти и 500 тысяч баррелей нефтепродуктов в год.

Группа экспертов ООН, которая следит за выполнением санкций, заявила в этом месяце, что танкеры под северокорейским флагом, возможно, доставили более 1,5 миллиона баррелей нефтепродуктов в период с 1 января по 15 сентября прошлого года.

Дополнение

Соединенные Штаты и Южная Корея заявляют, что Северная Корея поставляла России оружие для использования в Украине. россия и Северная Корея отрицают это, хотя и пообещали усилить военное сотрудничество. Коммерческие спутниковые снимки показывают, что северокорейские нефтяные танкеры, в том числе некоторые суда, подпадающие под санкции, посещали российские порты в течение последних недель.

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