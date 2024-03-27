Пентагон отслеживает военное сотрудничество России и КНДР

Сотрудничество в военной сфере между Россией и Северной Кореей при международном эмбарго является предметом беспокойства для Соединенных Штатов, а также объектом слежки со стороны американской разведки. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сарбина Сингха, передает УНН.

Детали

Мы продолжаем отслеживать взаимодействие между Россией и КНДР отметила представительница Пентагона, комментируя последнюю информацию о поставках в Россию оружия.

Она подчеркнула, что это является поводом для обеспокоенности, после КНДР оказывает российской военной поддержку для убийства невинных людей.

В то же время представитель Пентагона не предоставила новых деталей в контексте недавних публикаций в западных СМИ о взаимодействии РФ и Северной Кореи в военной сфере.

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