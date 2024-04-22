Северная Корея выпустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Северная Корея в понедельник, 22 апреля, запустила баллистическую ракету неопределенного типа в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, пишет УНН.

Детали

Южнокорейские военные пока не предоставляют подробностей и обещают обнародовать информацию после анализа полученных разведывательных данных.

В Министерстве обороны Японии, как пишут японские СМИ, подтвердили запуск со стороны КНДР предположительно баллистической ракеты, которая упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Отмечается, что это первый запуск баллистической ракеты КНДР после испытания новой баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой.

Напомним

Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней дальности Hwasong-16B, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания таких врагов, как США, Южная Корея и Япония.