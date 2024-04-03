Северная Корея протестировала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-16В"

Северная Корея сообщила об успешном испытании еще одной новой гиперзвуковой ракеты, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Северная Корея объявила о проведении еще одного успешного испытания новой гиперзвуковой ракеты средней дальности на твердом топливе "Хвасон-16В", которое состоялось в условиях растущей напряженности в отношениях с соседними странами и США, что подтверждает их продолжение развития ракетно-ядерной программы.

Государственные СМИ Северной Кореи обнародовали известие об испытании новой ракеты через 24 часа после того, как военные Южной Кореи и Японии зафиксировали запуск ракеты из внутренних районов Северной Кореи в направлении Японского моря.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием, назвав ракету "Хвасон-16В" ключевым элементом своей политики сдерживания, которую он обязался продолжать для противостояния своим врагам, в частности США, Южной Корее и Японии.

Напомним,

Северная Корея запустила баллистическую ракету в море во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею, что привело к эскалации региональной напряженности.