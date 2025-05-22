США испытали ядерную ракету Minuteman III на расстояние более 6700 км
Киев • УНН
С базы Ванденберг в Калифорнии запустили ракету Minuteam III, способную нести ядерную боеголовку. Она пролетела более 6700 километров над Тихим океаном до полигона на Маршалловых островах.
С базы космических войск Ванденберг в Калифорнии был успешно проведен испытательный запуск ракеты Minuteam III. Ракета, способная нести ядерную боеголовку, пролетела более 6700 километров над Тихим океаном. Передает УНН со ссылкой на Air Force Global Strike Command.
Детали
21 мая в 00:01 по тихоокеанскому времени с космической базы Ванденберг, Калифорния, объединенная команда летчиков Глобального ударного командования ВВС запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, оснащенную одной высокоточной боеголовкой Mark-21.
По данным агентства, этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что ядерные средства сдерживания Соединенных Штатов остаются безопасными, надежными и эффективными перед лицом угроз 21-го века.
По заявлению Глобального ударного командования ВВС США, это было плановое испытание.
Одно из более 300, проведенных за последние десятилетия, направлено на подтверждение безопасности, надежности и эффективности ядерного арсенала США
При этом нынешний геополитический контекст придает этому испытанию гораздо более глубокое значение.
Minuteman III преодолела примерно 4200 миль (6 759 километров) до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана Командования космической и противоракетной обороны армии США, расположенного в Республике Маршалловы Острова на атолле Кваджалейн.
По итогам указывается, что Minuteman III "остается краеугольным камнем стратегического сдерживания.. Непоколебимая преданность военнослужащих ВВС, обеспечивающих его готовность, является доказательством присущей ему смертоносности", - отметил полковник Дастин Гармон, командир 377-й группы испытаний и оценки.
Напомним
США в феврале 2025 года осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг.
Китай заявил об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане25.09.24, 14:25 • 12855 просмотров